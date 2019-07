Meteo con area ciclonica Mediterranea, eccezionale per il periodo. MALTEMPO

Meteo piovoso in vista: il weekend iniziato propone piogge e temporali su larga scala, con possibilità di accumuli decisamente elevati.



Un profondo minimo di bassa pressione sul Mar Ligure, in spostamento verso sud est, coinvolgerà buona parte delle regioni centrali e settentrionali, con possibilità di piogge diffuse, temporali di forte intensità, nubifragi e grandinate.

Piogge previste dal modello LAM per domenica il 28 luglio: forte maltempo su tutto il Centro-Nord, in particolare le tirreniche e il Nord-Est.

Questa configurazione meteo è decisamente rara in estate ed è tipica dell'autunno: ciò comporta un duplice fattore di rischio:

il primo è che in principio ci potrebbero essere fenomeni molto violenti, a causa della fortissima interazione tra masse d'aria completamente diverse;

il secondo è che, una volta passata questa prima fase, ci sarà una giornata di vero e proprio stampo autunnale, con cieli chiusi, grigi, plumbei, e temperature decisamente molto fresche per il periodo.

Precipitazioni cumulate fino al 2 agosto: piogge abbondantissime su molte regioni, anche del Centro Sud, laddove questo è il periodo più asciutto dell'anno.

Questa è l'occasione per raffrescare abbondantemente le nostre case, risparmiare sul condizionatore e dormire finalmente sonni tranquilli.

Il prosieguo della settimana proporrà un meteo tipico del periodo, con caldo senza eccessi e minime tutto sommato gradevoli di notte. Ma alcuni aggiornamenti dei centri di calcolo, indicano il rischio di una nuova ondata di caldo, stavolta con rotta molto meridionale (Sardegna, Centro Sud e Sicilia). Ma avremo modo di analizzarla.

