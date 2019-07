Meteo all'8 Agosto, tra CALDO d'Africa anche record e FRESCO Atlantico

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO ALL'8 AGOSTO

Si prospetta un inizio agosto dai due volti: le condizioni meteo climatiche dovrebbero mantenersi estremamente estive tra le due Isole Maggiori e al Sud, ma anche su parte del Centro Italia. Il motivo? La persistenza dell'Anticiclone africano, che dovrebbe innescare una nuova, violenta ondata di caldo nei primi giorni del mese d'Agosto (da confermare).

Ciò costituirebbe un'ulteriore burrasca estiva, non una rottura dell'Estate.

Più a nord, nell'Italia settentrionale, si percepirà l'azione rinfrescante e destabilizzante dell'Oceano Atlantico. Come detto, infatti, in Europa il quadro configurativo è destinato a mutare pesantemente. Dovrebbero affermarsi una serie di depressioni che difficilmente daranno modo all'Alta africana di spingersi più a nord delle Alpi.

Ciò potrebbe essere per certi versi un bene per certi versi un male. Perché se è vero che la circolazione atlantica avrebbe la possibilità di avvicinarsi ripetutamente al nostro Paese è altrettanto vero che l'Anticiclone non avrebbe altra valvola di sfogo se non il Mediterraneo centrale.

IL METEO A BREVE TERMINE

La terribile ondata di caldo che ha colpito nuovamente l'Europa centro occidentale e settentrionale sta per terminare. La conclusione come ben sappiamo è innescata da una perturbazione atlantica che si sta avvicinando a passi spediti verso le nostre regioni centro settentrionali, laddove è attesa in transito nella giornata di domenica.

Ci aspettiamo un peggioramento piuttosto brusco, i modelli a più alta risoluzione indicano ancora una volta il rischio di fenomeni violenti. L'altro elemento importante è rappresentato dal crollo delle temperature, che in men che non si dica si riporteranno su valori più consoni al periodo o addirittura al di sotto delle medie stagionali.

AGOSTO A STRATTONI

E' da tempo che stiamo parlando dello scenario meteo climatico della prima metà di agosto. Abbiamo anche realizzato approfondimenti mirati alle proiezioni mensili (Meteo d'inizio Agosto, rischio CALDO FURIOSO. Estate assurda), dalle quali si evince chiaramente una maggiore variabilità orientata all'alternanza tra furiose ondate di caldo e cospicue rinfrescate.

Un assaggio di ciò lo avremo già nella prima settimana mensile, come detto in apertura avremo infatti un'altra ondata di caldo africano nelle regioni del Sud, su parte del Centro Italia e tra le due Isole Maggiori. Attenzione, perché i modelli matematici, pospettano il rischio di una violenta ondata di calore, la peggiore dell'Estate (almeno sinora). Soprattutto tra Sardegna e Sicilia.

Al Nord, invece, la circolazione atlantica avrebbe modo di limitare il rialzo termico regalando condizioni climatiche meno estreme e possibili temporali rinfrescanti. Occhio tuttavia all'intensità di eventuali precipitazioni perché come abbiamo visto i contrasti termici potrebbero generare fenomeni temporaleschi sin troppo violenti.

IN CONCLUSIONE

Altro che estate finita come qualcuno ci vorrebbe far credere. L'Estate è in gran forma e nonostante qualche incertezza dovrebbe riuscire a proseguire nel suo cammino. Di certo, però questa non è la nostra estate di un tempo.

