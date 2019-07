Meteo 7 giorni: violenti TEMPORALI e crollo termico. Seguirà ANTICICLONE

METEO SINO AL 2 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il vigoroso peggioramento meteo è entrato nel vivo e deriva dall'incisiva penetrazione di una saccatura dall'Atlantico, passando per la Francia. Si spezza così in due l'anticiclone africano che dominava su oltre mezza Europa, con una cellula che ora va isolandosi sull'area baltico-scandinava ove persistono temperature molto alte.

L'altra parte di anticiclone tende a ritirarsi, almeno temporaneamente, sulle vicine aree nord-africane. Ora la pressione è in brusco calo sui mari italiani, ove assisteremo alla genesi di una depressione al suolo che si appresta a scavarsi sul Mar Ligure e che complicherà ulteriormente il quadro meteo, enfatizzando il maltempo sull'Italia.

Avremo infatti dapprima fenomeni temporaleschi violenti al Nord, poi domenica il maltempo picchierà duro sulle regioni centrali ponendo fine alla calura. L'evoluzione del fronte perturbato sarà comunque molto rapida. Il Sud sarà colpito più marginalmente, ma anche qui il caldo verrà spazzato via entro inizio settimana.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, TORNA ANTICICLONE MA CON INSIDIE

Come accennato, sarà una domenica di meteo localmente pessimo. A risentire dei temporali sarà soprattutto il Centro-Nord Italia, con fenomenologia piuttosto diffusa ed a prevalente carattere temporalesco. Oltretutto avremo un corposo calo termico anche superiore ai 10 gradi ed i contrasti fra l'aria fresca atlantica e quella africana preesistente potranno originare nubifragi e grandinate.

In avvio di settimana il caldo verrà del tutto spazzato via anche dalle estreme regioni meridionali. Nel contempo il meteo migliorerà rapidamente, ma la residua influenza della circolazione depressionaria, ormai traslata nei Balcani, porterà ancora qualche temporale soprattutto lungo le regioni adriatiche e nelle aree interne lungo la dorsale appenninica.

Entro metà settimana è probabile una nuova vampata di caldo africano, stavolta diretta al Centro-Sud, in conseguenza di un affondo ciclonico a ridosso della Penisola Iberica. Agosto quindi inizierà piuttosto caldo e stabile su gran parte d'Italia e la crisi meteo di questo weekend non avrà alcuno strascico. Solo il Nord sarà lambito da qualche infiltrazione d'aria instabile

METEO DOMENICA 28, MALTEMPO AL CENTRO-NORD MA IN ATTENUAZIONE

Si profila una giornata piuttosto movimentata, inizialmente ancora compromessa al Nord con precipitazioni diffuse e ulteriori temporali che saranno ancora molto intensi tra Triveneto e Romagna. Nell'arco della giornata sono attese delle aperture al Nord-Ovest, poi entro sera migliorerà un po' su tutto il Settentrione d'Italia.

Il grosso del maltempo colpirà fin dalle prime ore del giorno le regioni centrali, che saranno bersaglio di fenomeni violenti, specie tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche. I fenomeni tenderanno a risultare più sporadici nella seconda parte del giorno. Qualche pioggia è attesa anche tra Ovest Sardegna e Campania.

Il tempo resterà ancora discreto sul resto del Sud Italia e coste del medio-basso versante adriatico, ma con tendenza a peggioramento. Avremo infatti delle precipitazioni, entro tarda sera, in arrivo in arrivo su Molise, Puglia Settentrionale e Alta Calabria tirrenica, con possibilità anche di locali rovesci o temporali.

METEO INIZIO SETTIMANA, RESIDUA INSTABILITA'

La frustata perturbata del weekend sarà intensa, ma rapida. Già lunedì ritroveremo ampie aperture su tutto il Centro-Nord, a parte dei residui rovesci atteso su Alpi e Prealpi del Triveneto, oltre che su zone interne di Lazio e Abruzzo. Maggiore instabilità al Sud, con precipitazioni più probabili, specie nella prima parte del giorno, sulle regioni del basso versante tirrenico.

Martedì l'anticiclone tornerà ad abbracciare l'Italia, ma non sarà ancora così solido. Ci sarà quindi occasione per instabilità ad evoluzione diurna, con temporali lungo l'Arco Alpino e la dorsale appenninica. Nei giorni a seguire l'alta pressione rinforzerà al Centro-Sud, mentre il Nord risentirà di nuove infiltrazioni instabili oceaniche con temporali localmente anche in pianura.

FORTE RINFRESCATA, POI IN SETTIMANA RAPIDO RIALZO TERMICO

Le temperature crolleranno ulteriormente domenica in modo sensibile, portandosi localmente al di sotto della media. Il refrigerio sarà ulteriormente accentuato da un generale rinforzo della ventilazione. Il calo termico più forte è atteso sulle aree maggiormente colpite dai temporali. Anche il Sud verrà liberato dalla canicola, ma già fra lunedì e martedì le temperature risaliranno la china.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nei primi giorni il meteo migliorerà velocemente a partire da ovest, con ritorno di un po' di caldo al Nord e sui versanti tirrenici. Il caldo africano tornerà protagonista tra mercoledì e giovedì al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord resterà vulnerabile a nuove interferenze d'aria instabile dall'Atlantico, con frequenti temporali.

25 luglio 2019

