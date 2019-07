Meteo Europa: stravolgimento nella circolazione atmosferica

Dopo una lunga fase meteo caldissima per molti paesi europei, è in arrivo un brusco rientro alla normalità: fenomeni temporaleschi di forte intensità e un tracollo termico saranno la fase di passaggio obbligata per poter tornare al flusso zonale.

Flusso zonale, spiegato con le temperature.

Meteo folle d'Estate dal caldo record: a rischio anche l'Italia

Ma cosa si intende con questa fenomenologia meteo?

Il flusso zonale non è altro che il tipico moto dei fronti a livello europeo: la depressione di Islanda sforna fronti con grande frequenza e le alte pressioni delle Azzorre e subtropicali stazionano statisticamente nelle suddette aree.

Oltretutto, quando si attiva un flusso zonale, le temperature mediamente decrescono con la latitudine: in poche parole, farà più caldo a sud, farà più fresco a nord, come è logico che sia.

Meteo d'inizio Agosto, rischio CALDO FURIOSO. Estate assurda

In verità, quando il flusso zonale si rompe e arrivano forti anticicloni (come il caso della recente ondata di calore), si attiva il flusso meridiano, con aree caldissime a fianco di aree fresche.

Una conseguenza è che può fare più caldo in Scandinavia che in Sicilia (fatto successo ad esempio in maggio e probabilmente in questi giorni, dato che si registreranno temperature davvero estreme tra Norvegia e Svezia).

Meteo anomalo in Sud America per il Nino, inverno freddissimo in Perù, tanta neve in Argentina

Quindi, dopo la burrasca meteo prevista per il weekend, si riattiveranno temperature tipiche del flusso zonale, con caldo decisamente più gradevole anche se via via in aumento soprattutto nelle regioni meridionali.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

Meteo Weekend: l'anticiclone africano collassa. Temperature giù di 10 Gradi

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

METEO, le previsioni di domenica 28 luglio. TEMPORALI anche molto forti

METEO, improvvisa CRISI D'ESTATE! Le conseguenze attese per Agosto

Meteo Aeronautica, previsioni sino al 25 Agosto: buone vacanze agli italiani

25 luglio 2019: GIORNATA STORICA dal punto di vista meteo

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina