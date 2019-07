Meteo Weekend: l'anticiclone africano collassa. Temperature giù di 10 Gradi

Meteo Italia: siamo in attesa di una vera svolta del tempo. Non sarà la precoce rottura dell'Estate, ma tuttavia ne sarebbe degna per la tipologia di evento meteo che è atteso, in quanto l'Italia sarà attraversata da una perturbazione con associata area di bassa pressione. Ma l'Estate non finisce qui.

Pertanto, dopo una lunga egemonia da parte dell'anticiclone africano, ora le cose sono destinate a cambiare radicalmente.

METEO Italia drastico cambiamento, temporali e refrigerio

Masse d'aria fresca ed instabile porteranno un severo aumento dell'ingerenza temporalesca su alcuni tratti del nostro Paese dove le temperature saranno destinate a subire un deciso crollo fino a 10°C in meno rispetto agli scorsi giorni. Ma laddove già oggi ci saranno i temporali, il crollo termico sarà rapidissimo e anche maggiore per le ore diurne.

Oggi i valori termici - in media - cominceranno già a perdere qualche grado al Nord Italia sotto l'incalzare di forti temporali che riusciranno in parte a conquistare poi parte del Centro Italia, in primis la Toscana. Su queste zone i termometri scenderanno in media di circa 4-5°C rispetto al bollente venerdì, ma anche oltre in talune zone, specie alpine, prealpine e Nord Ovest.

METEO weekend, CALDO STOP con ben oltre 10 gradi in meno

Ma la diminuzione più sensibile si avvertirà nella giornata di domani, domenica, quando, oltre al brutto tempo estivo che colpirà gran parte del Centro Nord, le temperature perderanno in media altri 5-6°C. Entro domani sera infatti, alcune località del Nord e del Centro Italia arriveranno a perdere fino a oltre 10°C in meno rispetto a venerdì, ma anche 15 gradi per le ore diurne se investite da pioggia.

Volendo fare alcuni confronti, ecco ad esempio la città di Milano che dai 36°C di Venerdì passerà ai 25-26 di Domenica, ma anche meno se dovesse piovere nelle ore centrali del giorno. Stesso discorso per Bologna, Ferrara e Rovigo che scenderanno dai 35-36°C ai 24-25 gradi, sempre che non vi siano eventi meteo temporaleschi rilevanti, per altro probabili, nel pomeriggio, come ad esempio, temporali con grandine.

Meteo Aeronautica, previsioni sino 25 Agosto: Estate cambia proprio

Anche al Centro Italia si avvertiranno notevoli scarti. Firenze, ad esempio, crollerà dai 39°C ai 26-27 e Roma da 35°C a 27-28 gradi. Al Sud la situazione meteo rimarrà invece più tranquilla ma le temperature perderanno ugualmente qualche grado soprattutto tra domenica sera e lunedì.

Questo ritorno ad un clima decisamente più umano dovrebbe accompagnarci anche con gli inizi della nuova settimana seppur i termometri torneranno a salire di qualche grado. Ma almeno fino a giovedì 1 e venerdì 2 Agosto, non si intravede il ritorno del grande caldo, fatta eccezione per il Sud Italia e la Sicilia, dove le temperature rimarranno comunque più elevate rispetto al resto del Paese, e l'Estate qui non subirà particolari contraccolpi.

25 luglio 2019: GIORNATA STORICA dal punto di vista meteo

Insomma, passiamo a definire le anomalie climatiche: innanzitutto, una bassa pressione sul Mar Ligure dopo il grande calore è un evento raro per fine luglio, e molto insidioso, in passato ha generato fenomeni atmosferici di forte intensità.

Questo fine settimane potrete assistere a temporali, tempeste di fulmini, violenti acquazzoni e raffiche di vento, e dalle coste, a parecchie trombe marine. Inoltre, occasionalmente ci saranno anche grandinate.

Meteo 7 giorni: STOP CALDO con forti TEMPORALI, poi nuova ESTATE

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo al 7 Agosto, repentino CALDO dal Sahara e super TEMPORALI

