METEO, le previsioni di domenica 28 luglio. TEMPORALI anche molto forti

Siamo dinanzi ad un brusco peggioramento meteo, con l'anticiclone africano costretto a retrocedere per l'inserimento di un intenso fronte perturbato imperniato attorno ad una saccatura fresca atlantica che dalla Francia tende a penetrare fin sul Mediterraneo.

Inizia così fase di burrascoso maltempo, che avrà il merito di porre fine alla calura. Tutto ciò non avverrà in modo indolore, in quanto i contrasti termici esalteranno i fenomeni temporaleschi che potranno risultare anche intensi ed accompagnati da grandine di grossa taglia e colpi di vento.

Inoltre, l'approfondirsi di una depressione sul Mar Ligure enfatizzerà ulteriormente il maltempo, atteso estendersi diffusamente al Centro-Nord. Al momento, in queste ore i primi forti temporali si stanno estendendo dalle Alpi al Nord-Ovest e alla Val Padana.

Nella prossima notte il grosso del peggioramento meteo entrerà in azione, con fenomeni temporaleschi forti in estensione a Toscana, Umbria, Lazio e nord Sardegna. Sarà questo il preludio ad una domenica piuttosto turbolenta, soprattutto nella prima parte.

Ecco il dettaglio del meteo previsto per domenica 28 luglio. Sarà una giornata piuttosto movimentata, inizialmente ancora compromessa al Nord con precipitazioni diffuse e ulteriori temporali che saranno ancora molto intensi tra Triveneto e Romagna.

Nell'arco della giornata sono attese delle aperture al Nord-Ovest, poi entro sera migliorerà un po' su tutto il Settentrione d'Italia. Il grosso del maltempo colpirà fin dalle prime ore del giorno le regioni centrali, che saranno bersaglio di fenomeni violenti, specie tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

I fenomeni tenderanno a risultare più sporadici nella seconda parte del giorno. Qualche pioggia è attesa anche tra Ovest Sardegna e Campania, mentre il tempo resterà ancora discreto sul resto del Sud Italia e coste del medio-basso versante adriatico, ma con tendenza a peggioramento.

La diminuzione termica sarà molto eclatante al Centro-Nord e poi interesserà anche il Sud, ma qui più che altro ad inizio settimana. In molte località le temperature massime perderanno anche oltre 10 gradi, con valori che si porteranno temporaneamente fino al di sotto delle medie stagionali, anche se di poco.

