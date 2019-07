METEO weekend ITALIA, CALDO spazzato via! Fino a oltre 10 gradi in meno

Un brusco cambiamento meteo si sta per concretizzare anche sulla nostra Penisola. I primi violenti temporali che imperversano in Francia e sull'Arco Alpino sono il segnale dell'avanzata dei primi spifferi d'aria più fresca atlantica e del conseguente cedimento dell'anticiclone subtropicale.

La massa d'aria calda di matrice nord-africana inizia quindi a retrocedere sotto la spinta dell'azione ciclonica atlantica, che nel corso del weekend entrerà pienamente in azione anche sull'Italia. Ci sarà quindi l'improvvisa interruzione del caldo, con crolli di temperatura notevoli soprattutto durante i forti temporali.

Meteo Weekend: ciclone mediterraneo, crollo temperatura, temporali

L'improvviso calo della temperatura non avverrà in modo certo indolore, vista l'attesa evoluzione di maltempo piuttosto insolita, come diffusione, per luglio, a causa del contrasto termico esplosivo con l'aria calda pre-esistente.

La diminuzione termica sarà molto eclatante al Centro-Nord entro domenica e poi interesserà anche il Sud, ma non prima di lunedì. In molte località le temperature massime perderanno anche oltre 10 gradi, con valori che si porteranno temporaneamente fino al di sotto delle medie stagionali, anche se di poco.

Meteo weekend, si annuncia BURRASCA. TEMPORALI, NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO

Nella giornata di sabato le prime flessioni termiche riguarderanno il Nord e specie l'area del Nord-Ovest, mentre il caldo insisterà al Centro-Sud, intensificandosi sulle aree del medio-basso versante adriatico e dello Ionio.

Domenica l'aria fresca dilagherà in modo più deciso su tutto il Centro-Nord, con temperature che ovunque si manterranno inferiori ai 30 gradi. Il caldo sarà ancora presente al Sud, specie sulla Puglia, la Sicilia ed i versanti ionici.

