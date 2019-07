Meteo 7 giorni: STOP CALDO, weekend forti TEMPORALI, NUBIFRAGI e GRANDINE

METEO SINO AL 1° AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Sta repentinamente cambiando lo scenario meteo, dopo il lungo predominio dell'anticiclone africano che ha portato un'ondata di caldo eccezionale con una valanga di record su mezza Europa. Ora la pressione è in brusco calo proprio a partire dall'Europa Occidentale, per il lento avanzamento di un fronte freddo atlantico.

Tale sistema perturbato è associato ad una depressione a ridosso della Gran Bretagna e che è destinata ad avanzare rapidamente verso levante fino a portarsi anche sull'Italia. I primi forti temporali interessano Spagna, Francia e Benelux, ma il campo anticiclonico inizialmente parzialmente a cedere anche sull'Italia.

Nel nostro Paese l'anticiclone africano ha ormai le ore contate e questo indebolimento della pressione inizia a favorire i primi temporali prefrontali soprattutto sulle Alpi. Sarà questo l'inizio di una fase di burrascoso maltempo, che nel weekend irromperà in grande stile anche in Italia, ponendo fine alla calura.

METEO WEEKEND, CON BURRASCOSO MALTEMPO E FENOMENI VIOLENTI

Il vasto Anticiclone verrà letteralmente spezzato in due, a seguito della penetrazione del vortice depressionario atlantico. Uno dei due lobi dell'anticiclone si isolerà verso la Penisola Scandinava con ancora presente la bolla d'aria calda che ha portato temperature altissime in mezza Europa. L'altra parte di anticiclone si ritirerà, almeno temporaneamente, sulle vicine aree nord-africane.

L'affondo perturbato, coadiuvato da aria fresca, entrerà quindi pienamente nel vivo nel weekend, con maltempo che verrà enfatizzato dai super contrasti termici fra l'aria fresca atlantica e quella più calda afromediterranea. Inoltre si scaverà anche al suolo una depressione piuttosto rilevante per luglio. A risentire dei temporali sarà soprattutto il Centro-Nord Italia.

Oltretutto avremo un corposo calo termico anche superiore ai 10 gradi ed i contrasti fra l'aria fresca atlantica e quella africana pre-esistente potranno esaltare il maltempo atteso su mezza Italia, con temporali di forte intensità e sarà persino concreto il rischio di nubifragi, grandinate violente e colpi di vento.

Entro inizio settimana il caldo verrà del tutto spazzato via anche dalle estreme regioni meridionali. Nel contempo il meteo migliorerà, ma la residua influenza della circolazione depressionaria, ormai traslata nei Balcani, porterà ancora qualche temporale soprattutto lungo le regioni adriatiche e nelle aree interne appenniniche.

METEO SABATO 27, RADICALE PEGGIORAMENTO A PARTIRE DAL NORD ITALIA

Mattinata ancora discreta, a parte primi rovesci al Nord-Ovest. Da metà giornata temporali in intensificazione prima sulle Alpi ed in estensione alla Val Padana. I fenomeni potranno risultare violenti, con colpi di vento e grandine. Tra sera e notte i temporali si propagheranno prima alla Liguria, poi a Toscana, Alto Lazio e nord Sardegna, anche qui con possibilità di fenomeni intensi.

METEO DOMENICA 28, SCENARI DI MALTEMPO AL CENTRO-NORD

Sarà la giornata peggiore, inizialmente ancora compromessa al Nord con precipitazioni diffuse e ulteriori temporali che saranno ancora molto intensi tra Triveneto e Romagna. Nell'arco della giornata sono attese delle aperture al Nord-Ovest, poi entro sera migliora un po' su tutto il Settentrione d'Italia.

Il grosso del maltempo si andrà gradualmente a localizzare sulle regioni centrali, che saranno bersaglio di fenomeni violenti, specie tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Qualche pioggia è attesa anche tra Ovest Sardegna e Campania, mentre il tempo resterà ancora discreto sul resto del Sud Italia e coste del medio-basso versante adriatico, ma con tendenza a peggioramento.

TEMPERATURE IN BRUSCA FLESSIONE

Il calo termico entrerà nel vivo nel weekend. Le temperature crolleranno in modo sensibile e il cambiamento non sarà indolore, vista l'attesa evoluzione di maltempo piuttosto insolita, come diffusione, per luglio. Il refrigerio sarà ulteriormente accentuato da un generale rinforzo della ventilazione. Il calo termico più forte è atteso sulle aree maggiormente colpite dai temporali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In avvio di settimana l'aria fresca penetrerà in modo più deciso anche al Sud, ma il meteo migliorerà gradualmente a partire da ovest. Ulteriori precipitazioni indugeranno su Adriatiche, zone interne appenniniche e localmente il Sud. Negli ultimi giorni del mese è attesa una nuova graduale rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, a favore di tempo più stabile e caldo senza eccessi.

