Meteo, primi indizi di cambiamento: forti temporali in Trentino, frane e colate di fango, strade bloccate

CRONACHE METEO: oltre al grande caldo che ha avvolto la nostra Penisola, con una temperatura massima che ha raggiunto i +40,2°C a Firenze, la giornata del 25 Luglio è stata caratterizzata da violenti temporali che hanno colpito, tra il pomeriggio e la sera, in modo particolare il Trentino-Alto Adige.

Si è trattato delle prime infiltrazioni di aria fresca di origine atlantica, che, contrastando con l'aria molto calda preesistente, hanno immediatamente innescato fenomeni temporaleschi violenti causando molti disagi.

I quantitativi pluviometrici sono stati considerevoli, con temporali che hanno scaricato 36-37 mm in un'ora o due nella zona tra Falcade e Cortina d'Ampezzo, fino a 40-50 mm su alcune località del Trentino, 18 mm a Bolzano.

Problemi si sono avuti proprio a causa della quantità di pioggia che si è riversata, come forte rovescio, in poco tempo: si sono verificate delle frane, con colate di detriti, che hanno interrotto la strada di comunicazione per l'importante località turistica di Misurina, lasciando bloccate le auto dei turisti per diverse ore.

Altre colate di fango ed acqua sono scese lungo le strade nel comune di Rocca Pietore, nell'alto Veneto.

Pubblicato da Giovanni De Luca

