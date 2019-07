Meteo al 6 Agosto: la "NUOVA ESTATE", cambiamento rilevante

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 6 AGOSTO

I modelli matematici di previsione continuano a proporci, per la prima settimana di agosto, importanti cambiamenti meteo climatici.

L'Alta Pressione potrebbe rimanere sul Mediterraneo, portando caldo e temperature superiori alle medie stagionali, ma appena al di là delle Alpi potrebbero avvenire veri e propri sconvolgimenti con l'affermazione si grosse strutture cicloniche.

Depressioni sul nord Europa e depressioni atlantica, un'azione a tenaglia che potrebbe facilitare il cedimento anticiclonico o comunque innescare dei break temporaleschi e rinfrescanti anche in Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo nel bel mezzo di una nuova, intensa ondata di caldo dall'Africa. Anche stavolta ha colpito anzitutto l'Europa centro occidentale, ora colpirà maggiormente le nostre regioni dove tra oggi e domani si raggiungeranno temperature estremamente alte. Si parla di anomalie termiche che localmente potrebbero attestarsi sui 6-7, anche 8°C al di sopra delle medie climatiche di riferimento.

La buona notizia è che non durerà, anche se poi dipende dai punti di vista. Perché l'interruzione del gran caldo sarà anche stavolta brusca, per mano di una perturbazione atlantica in transito al Centro Nord. Sulla traiettoria c'è ancora qualche incertezza modellistica, pertanto rimandiamo i dettagli ad appositi approfondimenti in merito.

GRANDI NOVITA'

A pensarci bene sembra di rivivere quel che accadde il mese scorso, quando l'ondata di caldo africano fu spazzata via da un ribaltamento barico in Europa. Si cominciò sul nord Europa, con l'affermazione di una grossa depressione alimentata da aria fredda, si proseguirà con le perturbazioni atlantiche in grado di penetrare fin sul Mediterraneo.

Sembra possa accadere praticamente la stessa cosa a inizio agosto, quindi occhio perché potremmo assistere a dei break temporaleschi particolarmente vivaci. I contrasti termici, considerando che l'Alta Pressione potrebbe restare attaccata al Mediterraneo, potrebbero essere tali da facilitare precipitazioni di una certa violenza.

ATTENZIONE AD AGOSTO

Agosto, a quel punto, potrebbe mostrarci un andamento differente. Guardando i modelli a più lungo termine abbiamo identificato un cambiamento di circolazione sostanziale, un cambiamento che potrebbe ripercuotersi su tutta la prima metà del prossimo mese. In che modo non è ancora dato saperlo, potrebbero alternarsi fiammate africane a peggioramenti atlantici, ma potrebbe anche subentrare un periodo d'Estate finalmente normale.

IN CONCLUSIONE

C'è tanta carne al fuoco, è vero, ma in questo momento è bene concentrarsi su quello che potrebbe succedere nel medio termine in quanto gli effetti del cambio circolatorio potrebbero riversarsi pesantemente sulle sorti del lungo periodo.

