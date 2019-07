Meteo per domani, sabato 27 luglio. Entra nel vivo il PEGGIORAMENTO al Nord

Sta per calare il sipario sul meteo africano di questi giorni, che ancora porta caldo intenso in molte parti d'Europa e sull'Italia. L'ondata di calore in Italia non ha raggiunto i livelli d'eccezionalità che ha invece manifestato su buona parte dell'Europa Centro-Occidentale.

Al momento l'anticiclone sub-tropicale inizia a mostrare i primi segnali d'indebolimento. L'egemonia dell'anticiclone si sta per interrompere all'improvviso, a causa di una depressione che si va scavando nel Regno Unito e che riuscirà a penetrare sull'Europa Occidentale e poi sull'Italia.

Weekend dal meteo esplosivo: possibile GRANDINE GROSSA, le aree a rischio

L'anticiclone possente africano ha quindi le ore contate e verrà penetrato come una lama nel burro dall'affondo ciclonico d'aria fresca. La conseguenza sarà che l'anticiclone si spezzerà in due tronconi, il primo dei quali si isolerà sulla Penisola Scandinava con ancora la bolla d'aria calda africana.

Il weekend sarà quindi segnato da un drastico cambiamento meteo sull'Italia, con l'anticiclone africano costretto a retrocedere, per l'inserimento di correnti più fresche nord-atlantiche che sospingeranno un fronte temporalesco.

L'Italia non sarà quindi più protetta dall'anticiclone ed anzi sarà l'obiettivo del vortice ciclonico atlantico, che come un siluro irromperà sulla scena provocando un autentico sconquasso meteo con i primi effetti del peggioramento attesi già nella giornata di domani.

Ecco il dettaglio del meteo previsto per sabato 27 luglio. L'ingresso dell'impulso perturbato con aria fresca farà sentire sabato i suoi effetti al Nord, con temporali in intensificazione prima sulle Alpi ed in estensione alle Val Padana.

I fenomeni potranno risultare violenti, con colpi di vento e grandine specie a nord del Po. Tra sera e notte i temporali si propagheranno prima alla Liguria, poi alla Toscana, anche qui con possibilità di fenomeni violenti. Primi rovesci potranno raggiungere anche l'Alto Lazio ed il nord della Sardegna.

Le temperature mostreranno delle flessioni al Centro-Nord e sulla Sardegna occidentale, ma con valori ancora al di sopra della norma. Sul Sud Italia si avranno aumenti termici per il persistente afflusso d'aria calda a precedere il peggioramento.

