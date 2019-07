Meteo 7 giorni: CALDO INTENSO agli sgoccioli, weekend TEMPORALI e GRANDINE

METEO SINO AL 31 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La situazione meteo vede l'anticiclone africano nella sua fase di massimo strapotere in Italia e su mezza Europa. Siamo ormai nel pieno della nuova ondata di calore, derivante dall'espansione del promontorio anticiclonico che porta con sé aria molto calda d'estrazione sahariana. Il promontorio anticiclonico abbraccia tutta l'Europa Centro-Occidentale, estendendosi molto a nord.

La cappa di caldo africano assedia anche l'Italia, con temperature che sfiorano i 40 gradi in alcune aree del Centro-Nord. A complicare ulteriormente la situazione, gli elevati tassi d'umidità. Il caldo è quindi spesso molto afoso, con picchi di temperatura percepita da indice di calore sopra i 45 gradi. L'aria è irrespirabile anche di notte, specie nelle grandi città

Il caldo in Italia non è però certo paragonabile, come eccezionalità, a quanto sta avvenendo su parte dell'Europa Centro-Occidentale dove si stanno infrangendo record ultra secolari con temperature così alte che non si erano mai toccate nemmeno nell'estate del 2003. Dopo la Francia, anche Belgio e Olanda hanno già misurato i picchi termici più alti nella storia climatica dei due paesi.

METEO RIBALTONE NEL WEEKEND, CON CALO TERMICO E RISCHIO NUBIFRAGI

L'egemonia dell'anticiclone si sta per interrompere, a causa di una depressione che si va scavando nel Regno Unito e che riuscirà a penetrare sull'Europa Occidentale e poi sull'Italia. L'anticiclone possente africano ha quindi le ore contate e verrà penetrato come una lama nel burro da un vortice ciclonico d'aria fresca.

Nella sua ulteriore spinta verso nord, l'anticiclone perderà infatti forza sul lato centro-occidentale europeo e sull'Italia. Per questa ragione la depressione atlantica ne approfitterà per trovare un varco e spezzare il dominio dell'alta pressione. Nel contempo la bolla anticiclonica con aria molto calda emigrerà sulla Penisola Scandinava.

Il weekend sarà quindi segnato da un drastico cambiamento meteo sull'Italia, con l'anticiclone africano costretto a retrocedere, per l'inserimento di correnti più fresche nord-atlantiche che sospingeranno un fronte temporalesco. A risentire dei temporali sarà soprattutto il Centro-Nord Italia con un forte calo termico,

Avremo quindi un break dal grande caldo ed i contrasti fra l'aria fresca atlantica e quella africana pre-esistente potranno esaltare il maltempo atteso su mezza Italia, con temporali di forte intensità e sarà persino concreto il rischio di nubifragi e grandinate violente. Entro inizio settimana il caldo verrà del tutto spazzato via anche dalle estreme regioni meridionali.

METEO VENERDI' 26, QUALCHE TEMPORALE IN PIU' SULLE ALPI

Pur a fronte di un generale solleone un po' su tutta l'Italia, avremo infatti la formazione nel pomeriggio di temporali più organizzati sui settori alpini, ma anche localmente in Appennino, specie sui settori abruzzesi e molisani. Entro sera si attende il probabile sconfinamento di temporali su aree pedemontane del Nord e i fenomeni potranno essere localmente di forte intensità.

METEO WEEKEND CON UN RADICALE PEGGIORAMENTO

L'ingresso dell'impulso perturbato con aria fresca farà sentire sabato i suoi effetti al Nord, con temporali in intensificazione prima sulle Alpi ed in estensione alle pianure. Nella sera e poi in nottata peggiora anche in Liguria, Toscana, Alto Lazio e Nord Sardegna con qualche rovescio o temporale.

Domenica si attende una giornata decisamente più perturbata al Nord, specie tra Lombardia e Nord-Est dove potranno aversi nubifragi, ma anche sulle regioni centrali, con particolare riferimento ai settori tirrenici ove ci saranno temporali forti. Qualche pioggia è attesa anche tra Ovest Sardegna e Campania, mentre il tempo resterà ancora stabile sul resto del Sud Italia e coste adriatiche.

DAL CALDO AL BRUSCO CALO TERMICO

Lievi flessioni di temperatura sono attese già venerdì, specie laddove interverranno locali temporali. Il calo termico entrerà nel vivo nel weekend. Le temperature torneranno bruscamente nella media del periodo e il cambiamento non sarà indolore, vista la possibilità di forti temporali. Il refrigerio sarà ulteriormente accentuato da un generale rinforzo della ventilazione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Entro lunedì l'aria fresca penetrerà anche al Sud, ma il meteo migliorerà gradualmente sull'Italia. Il break durerà poco, visto che già negli ultimi giorni del mese è attesa una nuova graduale rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo. Le temperature risaliranno, con caldo poi che potrebbe tornare ad inizio agosto, specie al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

