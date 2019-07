Meteo Italia: CALDO infernale, ecco dove, seguirà REFRIGERIO

Meteo Italia: ormai non è più una novità, le temperature in crescita registrate in queste ultime 24 ore ci confermano ulteriormente l'arrivo della tanto annunciata ondata di caldo. Aria bollente in che viene dal Sahara raggiunge l'Italia, dove il clima diverrà via via sempre più e afoso. Ma il grande caldo africano non interesserà l'Italia in eguale misura, vediamo di analizzarne i dettagli.

Le zone più interessate dall'aria bollente sahariana saranno quelle del Nord, tutta la Valpadana, le zone interne della Toscana, dell'Umbria, l'area tirrenica centrale a la Sardegna. Una vera botta di caldo infernale trasformerà in un forno città come Alessandria, Bolzano, Bologna, Ferrara e Rovigo dove i termometri, specie su giovedì, potranno toccare picchi compresi tra i 37-40°C.

Stessi valori si toccheranno a Firenze, Prato e Terni e in parecchie aree interne sarde. Il caldo non risparmierà nemmeno città come Roma e Napoli dove sono attese temperature intorno ai 35-37°C.

La pesante canicola dovuta anche all'elevato tasso di umidità avvolgerà con il suo caldo afoso anche nelle ore notturne, con valori minimi nelle grandi città che faticheranno a scendere sotto i 25/26°C, se non oltre. Le aree urbane sono afflitte dall'isola di calore, la quale riduce gli effetti della dispersione termica notturna. Così che stanotte alle 2 del mattino, ad esempio, a Milano centro città c'erano 30°C con alto tasso di umidità.

Andrà un po' meglio lungo il versante adriatico, specie quello centrale e meridionale, dove i venti sahariani non riusciranno a giungere in modo diretto e le temperature non toccheranno picchi particolarmente elevati.

Volgendo lo sguardo a cavallo del prossimo fine settimana, l'alta pressione sub tropicale dovrebbe perdere di energia favorendo un'ingerenza temporalesca nel Nord e poi domenica anche al Centro Italia.

Come abbiamo evidenziato, i temporali potrebbero assumere forte intensità, con violente grandinate.

In questo frangente i valori termici caleranno di alcuni gradi specie sulle regioni centro settentrionali dove il clima tornerà più vivibile con un tipo di aria indubbiamente più salubre e respirabile.

Ma siamo nel periodo più caldo dell'anno, il refrigerio potrebbe essere breve, in quanto nuove ondate di caldo ci attendono prossimamente, anche se appaiono di breve durata e seguite, nel Centro Nord da temporali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO: verso apice FIAMMATA AFRICANA. Italia nella graticola, ma non durerà

Meteo ecco il CALDO AFRICANO: Weekend con FORTI TEMPORALI in alcune regioni

Pubblicato da Piero Luciani

