Meteo ecco il CALDO AFRICANO: Weekend con FORTI TEMPORALI in alcune regioni

METEO SINO AL 29 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo è a forti tinte d'Africa sull'Italia. Siamo ormai nel pieno della nuova ondata di calore, per effetto del rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale, che porta con sé aria più calda d'estrazione sahariana. La rimonta anticiclonica scaturisce in risposta all'isolamento di una circolazione ciclonica sul Vicino Atlantico.

Meteo rovente: temperature massime ieri, ormai 40 gradi. Umidità altissima in Val Padana

Il promontorio anticiclonico sta invadendo di nuovo mezza Europa, estendendosi dai paesi sud-occidentali del Continente verso le nazioni centrali europee, ma anche l'Italia del crescente respiro caldo dal Nord Africa. L'aria molto calda è traghettata verso alte latitudini, spingendosi fin verso il Regno Unito e la Scandinavia.

A risentire maggiormente del caldo anomalo risulta la Francia, con clima di nuovo infuocato e punte di temperatura anche superiori ai 40 gradi. In Italia le temperature più elevate sono attese sul Centro-Nord. Non si registreranno i picchi estremi di fine giugno, ma il caldo e l'afa saranno fastidiosi, tranne che sui versanti adriatici e su parte del Sud Italia.

Senza il CALDO D'AFRICA non si può più stare

NOVITA' METEO NEL FINE SETTIMANA, IRROMPONO TEMPORALI E FRESCO

La fase culminante del caldo sull'Italia è attesa tra mercoledì 24 e la prima parte di venerdì 26 luglio. Non possiamo escludere probabili picchi di 38/40 gradi su alcune aree interne distanti dal mare, soprattutto zone vallive, tra Tirreniche e Sardegna. Il clima sarà infuocato anche in Val Padana e valli alpine, con punte diffusamente superiori ai 34/35 gradi.

Meteo Weekend, stop CANICOLA, refrigerio con forti TEMPORALI

Il caldo sarà spesso afoso e farà tanto caldo anche la notte, specie nei grandi centri urbani. Dormire senza aria condizionata potrà risultare difficoltoso. Solo le regioni adriatiche e quelle meridionali saranno più ai margini della canicola, con caldo più sopportabile grazie anche ad un contesto a tratti ventilato dai quadranti settentrionali.

Una decisa variazione meteo si dovrebbe verificare in occasione del weekend, quando l'anticiclone potrebbe parzialmente cedere, con meteo più instabile e un conseguente calo termico per l'inserimento di correnti più fresche nord-atlantiche. A risentire dei temporali sarà soprattutto il Nord Italia, anche se successivamente il caldo verrà spazzato via anche dal resto della Penisola.

CALDO RECORD di Giugno, in Europa battuto nettamente anche il rovente 2003

METEO PER META' SETTIMANA, ANTICICLONE AFRICANO AL TOP

La fornace africana sarà assoluta protagonista per la giornata di mercoledì con il solleone assoluto protagonista un po' su tutte le regioni, grazie all'anticiclone africano che inizierà a raggiungere la massima forza. Gli unici temporali di rilievo riguarderanno tra pomeriggio e sera, seppur in modo abbastanza isolato, le aree alpine.

Meteo e clima: la NAO torna positiva dopo 83 giorni

Da segnalare il possibile sconfinamento di qualche rovescio verso le aree pedemontane, con particolare riferimento al Piemonte Occidentale, in direzione del Canavese. Per la giornata di giovedì non si avranno sostanziali novità, ancora con isolati rovesci sulle Alpi ed aree prealpine. Occasionali acquazzoni potranno verificarsi anche sulla dorsale settentrionale appenninica.

CALDO INTENSO SINO A VENERDI, POI METEO VARIERA' REPENTINAMENTE

Tendenza meteo: fase fresca e instabile? QUANDO

La calura raggiungerà l'apice entro metà settimana con punte anche di 38/40 gradi su zone interne tirreniche del Centro Italia, in particolare nelle valli più interne tra Toscana, Umbria e Lazio. Farà particolarmente caldo anche di notte, soprattutto sulle grandi città. L'afa in aumento accentuerà inoltre la sensazione di caldo.

Da venerdì si avranno i primi segnali di cambiamento, con temperature in drastico calo nel weekend. Le temperature torneranno bruscamente nella media del periodo e il cambiamento non sarà indolore, vista la possibilità di forti temporali. Questa fase più gradevole dovrebbe in parte protrarsi sino a fine mese.

Ondate di calore e affidabilità dei modelli meteo matematici

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il refrigerio tra il weekend e l'inizio della nuova settimana sarà sufficiente a spazzare via la canicola Questo break sarà però molto breve, visto che già negli ultimi giorni del mese è attesa una nuova rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo. Le temperature risaliranno, ma per un ritorno deciso del caldo bisognerà attendere l'inizio di agosto.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

