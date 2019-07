METEO per domani, mercoledì 24 luglio. Italia nella FORNACE africana

L'imponente anticiclone africano caratterizza il meteo sulla nostra Penisola, ma anche in parte dell'Europa. La fiammata sahariana associata è ormai entrata pienamente nel vivo tra Penisola Iberica e Francia, ma in parte fa sentire i propri effetti anche in Italia.

Le temperature sono in ulteriore forte aumento e l'aria molto calda si spingerà fin verso il Regno Unito e la Scandinavia. A risentire maggiormente del caldo anomalo sarà la Francia, con clima che diverrà di nuovo infuocato e punte di oltre 40 gradi.

METEO D'AFRICA, breve STOP al CALDO in vista nell'ultimo weekend di luglio

Nonostante non sia l'obiettivo principale della risalita d'aria rovente, l'Italia non sarà risparmiata dalla calura, che risulterà più intensa sulle regioni centro-settentrionali. Il caldo sarà spesso afoso e farà tanto caldo anche la notte, specie nei grandi centri urbani.

Solo le regioni adriatiche e quelle meridionali saranno più ai margini della canicola, con caldo che risulterà più sopportabile grazie ad un flusso di correnti settentrionali. La fortezza dell'anticiclone limiterà quasi completamente gli spunti d'instabilità atmosferica ad evoluzione diurna, eccezion fatta per le Alpi.

Meteo caldissimo sin 40 gradi: sole, sporadici temporali alpini

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, mercoledì 24 luglio. Poche le novità attese con il solleone assoluto protagonista un po' su tutte le regioni, grazie all'anticiclone africano che inizierà a raggiungere la massima forza.

Gli unici temporali di rilievo riguarderanno tra pomeriggio e sera, seppur in modo abbastanza isolato, le aree alpine. Da segnalare il possibile sconfinamento di qualche rovescio verso le aree pedemontane, con particolare riferimento al Piemonte Occidentale, in direzione del Canavese.

Il caldo si intensificherà ulteriormente, visto che andremo verso l'apice della fiammata africana con punte anche di 38/39 gradi su zone interne tirreniche del Centro Italia, in particolare nelle valli più interne tra Toscana, Umbria e Lazio.

