METEO D'AFRICA, breve STOP al CALDO in vista nell'ultimo weekend di luglio

L'Italia è sotto assedio dell'anticiclone africano, ma il gran caldo monopolizza il meteo anche su parte d'Europa. Quest'ondata di calore si protrarrà per quasi l'intera settimana e saranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche ad essere più interessate dal clima rovente.

Non si registreranno probabilmente i picchi estremi di fine giugno, ma il caldo e l'afa si faranno sentire in modo opprimente. La fase acuta del caldo è attesa a metà settimana, quando il clima sarà davvero infuocato soprattutto tra Nord-Ovest, Sardegna e regioni del medio-alto versante tirrenico.

Il caldo sarà spesso afoso e farà tanto caldo anche la notte, specie nei grandi centri urbani. Solo le regioni adriatiche e quelle meridionali saranno più ai margini della canicola, con caldo che risulterà più sopportabile.

La domanda che si pongono in tanti è quanto durerà questa nuova fase di canicola africana? Dal 26 luglio l'anticiclone dovrebbe iniziare a cedere sulla Francia e sull'Europa occidentale in genere dove si avrebbe un brusco cambiamento, per via di correnti atlantiche che forzeranno l'anticiclone.

Nel corso del fine settimana l'anticiclone potrebbe parzialmente cedere anche sull'Italia, con meteo più instabile e forse un leggero calo termico. Nel frattempo si assisterebbe ad un aumento della pressione sulla Penisola Scandinava.

In base alle attuali elaborazioni meteo, tra il 27 ed il 28 luglio un fronte instabile dovrebbe transitare soprattutto al Nord, con associato un calo termico. Successivamente anche il Centro-Sud potrebbe risentire di un certo peggioramento, con una fase meteo più movimentata.

Non è atteso un vero e proprio refrigerio di notevole portata, ma l'intromissione di infiltrazioni d'aria fresca in quota giocheranno a favore di temporali in particolare al Nord. Questo break sarà però molto breve, visto che già negli ultimi giorni del mese è attesa una nuova rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo.

Pubblicato da Mauro Meloni

