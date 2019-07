Meteo Italia: riecco i 40 gradi, in attesa della burrasca

Meteo Italia: i bollenti aliti d'aria in arrivo dai deserti del nord Africa, stanno raggiungendo il nostro Paese e nei prossimi giorni su molte regioni d'Italia farà molto caldo, con temperature che voleranno fino a toccare picchi prossimi ai 40°C. Già ieri in alcune località, però si sono avuti 38/40°C, perciò non è escludibile che si raggiungano valori anche più elevati.

Oggi sarà già una giornata molto calda per il Nord Italia, gran parte del Centro e la Sardegna dove i termometri si alzeranno ulteriormente raggiungendo punte vicine ai 35-36°C, ma che in talune località della Sardegna potrebbero sfiorare quota 40. Anche l'afa aumenterà, soprattutto in Valle Padana, rendendo il clima piuttosto afoso.

La calura sarà particolarmente consistente nelle ore notturne delle grandi aree urbane, dove il rilascio di energia notturno avviene con estrema lentezza, ed è qui che si misureranno le temperature notturne più elevate, anche superiori ai 25° centigradi.

Ma la fase di calore più acuta si avrà soprattutto fra Mercoledì e Venerdì. In questo frangente i valori termici si eleveranno ulteriormente sfiorando i 40°C, per la Val Padana sulle zone del ferrarese, in Toscana nel fiorentino, così anche nelle aree interne soggette a maggiori escursioni termiche della Sardegna.

Valori di 37-38°C potrebbero essere diffusi su tutta la Pianura Padano-Veneta sul resto della Toscana interna fino all'Umbria, con tanta afa consistente.

Quando la temperatura è elevata, e si associa un alto tasso di umidità, andrebbe considerata la temperatura percepita dal corpo umano, che generalmente superiore a quella misurata dai termometri.

In questo contesto, farà un po' meno caldo invece lungo i settori costieri dove le brezze marine impediranno ai termometri di salire su valori esagerati, ma aumenterà l'umidità, rendendo il caldo decisamente afoso.

L'ondata di caldo interesserà marginalmente il Sud Italia e la Sicilia, specie le aree ioniche, le quali si troveranno ai margini dell'invasione di aria proveniente dal deserto del Sahara, che ha come obiettivo primario la Francia e parte della Spagna.

Sul finire della settimana ecco che l'alta pressione nord africana comincerà a dare segnali di cedimento, con l'arrivo di qualche temporale di forte intensità al Nord Italia per Sabato e su alcuni tratti del Centro per Domenica. In questa fase, il grande caldo perderà intensità sulle regioni centro settentrionali, mentre non ci saranno grosse novità al Sud.

L'entità del cambiamento meteo è al momento abbastanza incerta, sarà meglio definita nei prossimi aggiornamenti. Ciò che si rischia, come anticipato, è che dal contrasto tra aria oceanica più fresca, e aria particolarmente caldo umida preesistente, si possano scatenare fenomeni di una violenza estrema, seppur localizzati in temporali intensi. Insomma, sarà un copione già visto in passato quest'anno.

