Meteo Italia: CALDO africano sino a 40°C. DURATA

Meteo Italia: l'anticiclone africano si sta avvicinando al nostro Paese con l'intento di portare le temperature fortemente sopra la media su molte regioni. I venti roventi che risalgono dal nord Africa, punteranno però principalmente verso i settori occidentali dell'Europa specie la Spagna e la Francia.

L'Italia sarà interessata dalla parte meno acuta del caldo africano, anche se i valori termici schizzeranno comunque su valori decisamente alti.

METEO Italia, irrompe il calore dal Sahara, impennata delle temperature

La fase più calda è attesa tra Mercoledì e Venerdì quando alcune aree nel Nord Italia toccheranno picchi fino a 37-38°C, i 38-39 gradi sulla zone interne della Toscana, dell'Umbria e della Sardegna. Queste saranno le aree più calde del Paese e dove il caldo risulterà anche più afoso con forte disagio fisico.

Qualche grado in meno, si avrà soprattutto sull'area adriatica del Centro e del Sud dove i valori termici dovrebbero rimanere attestati al massimo intorno ai 34-35°C. Tuttavia, nelle zone interne della Puglia, ed in alcune della Basilicata, oltre che in Sicilia, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere nuovamente 38° centigradi.

La domanda che ci porremo nei prossimi giorni è quanto durerà questa seconda ondata di caldo africana? Secondo le ultime elaborazioni dei calcolatori meteo, a cavallo del prossimo fine settimana, masse d'aria più fresca ed instabile potrebbero fare il loro ingresso sulle regioni del Nord Italia, dove, oltre ad un aumento sensibile del rischio di temporali, le temperature potranno far registrare una generale flessione.

Discorso diverso invece per il Centro Sud Italia, dove il caldo potrebbe perdurare probabilmente sino a fine mese. Questi scenari futuri potrebbero tuttavia subire variazioni in quanto i principali centri di calcolo non hanno ancora raggiunto una comune linea di tendenza.

Ci aggiorneremo con i prossimi appuntamenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

