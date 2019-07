Meteo per domani, lunedì 22 LUGLIO. CALDO ANTICICLONE avvolge l'Italia

Scenario meteo sempre più stabile sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo e sull'Italia, grazie alla rimonta dell'anticiclone di matrice sub-tropicale. Residui spifferi d'aria fresca in quota lambiscono le Alpi, convogliati da una circolazione ciclonica posizionata a ridosso del Regno Unito.

Qualche insidia instabile si manifesta ancora a causa di queste lievi infiltrazioni d'aria fresca, in quanto l'anticiclone non è al mommento ancora così forte da scongiurare lo scoppio di temporali su aree alpine e prealpine, ma a carattere residuo.

METEO, il caldo dal SAHARA porterà picchi prossimi ai 40 GRADI. Ecco quando

Quello che sta salendo in cattedra è nuovamente l'anticiclone africano, che porta con sé aria via via più calda d'estrazione sahariana con temperature in ulteriore deciso aumento. Ormai le elaborazioni modellistiche stanno tracciando un'evoluzione meteo verso il consolidamento dell'anticiclone africano.

Ne deriverà un'ondata di calore piuttosto importante, che si inizierà a sentire piuttosto forte in avvio di settimana su alcune regioni. Vediamo ora il dettaglio dell'evoluzione meteo prevista per domani, lunedì 22 luglio.

METEO straordinariamente CALDO, di nuovo sull'ITALIA

L'avvio di settimana sarà caratterizzato dall'ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano. Ciò comporterà anche meteo più stabile, che si tradurrà in tanto sole. Qualche nube cumuliforme si svilupperà su Alpi e localmente rilievi montuosi interni del Centro Italia.

Brevi rovesci saranno più probabili sulle Alpi Marittime, localmente anche sui massicci montuosi principali dell'Appennino Centrale. Le temperature risaliranno sopra la norma, specie sul Nord Italia, zone interne tirreniche e Sardegna, con picchi fino a 35/37 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

