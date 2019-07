METEO ESTREMO, al primo temporale è psicosi GRANDINE

Dopo gli eventi meteo estremi delle scorse settimane che avevano portato grandinate di eccezionale dimensione anche in aree densamente abitate d'Italia, nel nostro Paese c'è la consapevolezza che gli eventi meteo estremi ci hanno raggiunto, e che si potrebbero prima o poi ripresentare.

Inoltre, il caldo estremo, gli eccessi meteo che continuamente osserviamo in Italia, ma soprattutto all'estero, determinano la consapevolezza che il clima terrestre è cambiato.

Continue ESPLOSIONI VULCANICHE, influenze METEO. Una'altra in Perù

Molte fonti hanno evidenziato un sensibile aumento delle grandinate durante questa estate, c'è chi parla del raddoppio degli eventi meteo.

Soprattutto nelle regioni adriatiche, quando il cielo si scurisce e appare all'orizzonte la tipica nube dalla forma semi-sferica che annuncia l'approssimarsi di un forte temporale, si innesca una vera e propria psicosi grandine. Circa una settimana fa abbiamo pubblicato numerose foto scattate in Abruzzo, dove molte auto erano state protette alla buona da nuove eventuali grandinate.

Meteo d'Estate africana: super temporali con grandine

La grandine di grossa taglia non solo non è prevedibile, ma può cadere un po' ovunque. Qualche anno fa una violentissima grandinata con chicchi giganteschi si abbatté su Napoli. In questi ultimi anni varie violente grandinate hanno interessato la città di Roma. Alla fine di ottobre del 2018 una furiosa tempesta di grandine ha interessato molte località della Sardegna con chicchi che avevano le dimensioni anche superiori ai 5 cm di diametro. Evento meteo davvero insolito.

Ma l'elenco di aree interessate da grandine di grosse dimensioni e innumerevole, ciò evidenzia che non si tratta di fenomeni così occasionali, in quanto da qualche parte durante i forti temporali la grandine cade a macchia di leopardo. A giugno e poi i primi di luglio, Milano è stata interessata da due forti temporali, in alcuni quartieri la grandine caduta con chicchi fino ai 5 cm di diametro, mentre in altri a malapena è piovuto. Vi renderete conto quanto sia complesso fare previsioni sui temporali estivi e soprattutto sulle gradinate.

METEO straordinariamente CALDO, di nuovo sull'ITALIA

Non ci resta pertanto che fare prevenzione a questo tipo di eventi meteo quasi imprevedibili e particolarmente dannosi, che ricordiamo possono anche procurare, in alcune situazioni, anche un trauma cranico, come è avvenuto a diverse persone nelle aree di Pescara, Bari, Modena, Bologna di recente.

Vi parliamo di fatti concreti, non accaduti in Australia o in America, ma in Italia.

Meteo al 1° Agosto, blocco dell'Anticiclone africano: CANICOLA

Cosicché stiamo vivendo periodiche fasi con la psicosi grandine. E ciò è un vero problema soprattutto per coloro che mentre si trovano in auto vengono investiti da una bufera di grandine. Molti automobilisti cercano riparo sotto i ponti, nei distributori di carburante, nelle gallerie, quasi ammucchiando le auto e procurando problemi anche con piccoli incidenti.

Un suggerimento che possiamo dare è quello di non andare nel panico, l'auto offre protezione, ma sarà utile proteggere il volto da eventuali schegge di vetro che potrebbero essere rilasciate da un'eventuale rottura del parabrezza, ma soprattutto è necessario fermare l'auto in una posizione di sicurezza. E' utile mantenere sangue freddo, anche se dirlo non è come adottarlo.

Meteo 7 giorni: esplode il CALDO di fine Luglio, DURATA

Non sappiamo se questo incremento di grandinate sarà una costante anche nei prossimi anni, fatto sta che negli ultimi due anni in Europa è aumentato sensibilmente il numero di grandinate, con un valore che è raddoppiato rispetto alle annate precedenti, ciò nonostante alcuni Paesi europei siano stati interessati da siccità e persistente bel tempo che ha impedito la formazione di temporali con grandine. Tra questi c'è la Germania, che al contrario di altri Paesi europei ha visto una diminuzione di grandinate. Ma la Germania resta uno dei Paesi a maggior rischio grandine, così insieme all'Europa centrale e i Balcani.

Le grandinate di grosse dimensioni sono aumentate sensibilmente anche nella Penisola iberica, tanto che in Spagna sono state organizzate spedizioni di aerei con ioduro d'argento per alleggerire la possibilità che si formi grandine di grosse dimensioni in zone densamente coltivate. Tali esperimenti avvengono anche in altre parti del Mondo, come Argentina, in Brasile e negli Stati Uniti d'America. Ma sconfiggere le grandinate è un'impresa ardua.

Meteo d'ESTATE, inattesa ROTTURA con TEMPORALI tropicali

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

La fine del caldo estremo, l'inizio del mese di agosto

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo Aeronautica sino 18 Agosto: anomalie persistenti per un mese

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo Europa: Estate caldissima per diversi Paesi

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina