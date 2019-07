Continue ESPLOSIONI VULCANICHE, influenze METEO. Una'altra in Perù

Le condizioni meteo del nostro Pianeta, secondo il NOAA, hanno determinato un mese di giugno più caldo della media, ma ciò non è una novità, bensì potremmo definirla una linea di tendenza del nuovo clima. La temperatura globale e in aumento, ma allo stesso tempo ci sono aree del Pianeta dove persiste il freddo.

Abbiamo ampiamente parlato delle ondate di freddo nell'emisfero meridionale, dove però è Inverno. Poco si è detto del freddo estivo anomalo che fa su alcuni tratti della Russia, dove l'Estate sembra essere sfumata, ma è soprattutto il popolatissimo Giappone dove l'esagerata persistenza delle basse temperature, sta creando problemi soprattutto in agricoltura, tanto che frutta e verdura costano il doppio rispetto allo scorso anno.

Il servizio meteorologico giapponese prevede ancora almeno una settimana di temperature sotto la media, con precipitazioni ben oltre la norma. Di recente c'eravamo occupati anche di un'alluvione che aveva interessato un'ampia area di tale Paese.

Tuttavia, nel nostro emisfero prevalgono le ondate di calore, che in effetti contrastano spropositatamente con le notizie di freddo fuori stagione.

Tutto ciò è possibile perché la nostra atmosfera è soggetta a scambi di masse d'aria secondo i meridiani, che per effetto dei cambiamenti climatici, in questi anni sembrano essersi accentuate. Diversi studi scientifici, compreso quello della NASA, evidenziano che gli scambi meridiani sono più accentuati nei periodi in cui c'è un Minimo Solare, e noi ci troviamo nel pieno di questo evento astronomico.

Durante le fasi di Minimo Solare la temperatura media del Pianeta dovrebbe lievemente diminuire. Ma può succedere che durante un Minimo Solare particolarmente duraturo, la temperatura globale possa scendere anche di 2° centigradi, come avvenne nel periodo della Piccola Era Glaciale qualche centinaio di anni fa.

Nel frattempo, giungono notizie di esplosioni o eruzioni vulcaniche di ampia portata, le quali immettono in alta atmosfera grosse quantità di pulviscolo, le quali con un'entità non nota, generano delle alterazioni delle condizioni meteo.

Il tempo atmosferico è essere influenzato dalle grosse eruzioni vulcaniche, ma anche dall'insieme di una fitta serie di eventi che succedono in più parti del Pianeta. Al momento la scienza non è in grado di valutare l'impatto puntuale di queste numerose eruzioni vulcaniche sul nostro clima, o meglio sul meteo atmosferico quotidiano.

In sostanza, non sappiamo quali saranno le influenze che avranno sul clima le numerose eruzioni vulcaniche che si stanno verificando di questi tempi.

Enormi, anzi catastrofiche eruzioni vulcaniche avvenute nel passato, generarono modifiche del meteo, abbassando la temperatura terrestre.

Rispetto al passato, però il nostro clima ha subito ampie variazioni, con la temperatura media che è salita in tutto il Pianeta. L'impatto che potrebbero avere sul clima eruzioni vulcaniche così fitte, potrebbe essere quella di attenuare il riscaldamento globale, e comunque avere una netta influenza sulle condizioni meteo.

L'ultima eruzione vulcanica particolarmente imponente è di venerdì 19 Luglio, avvenuta, ed in corso nel vulcano Ubinas in Perù, le cui ceneri hanno raggiunto i 12.200 metri di altezza, con la ricaduta di ceneri al suolo a circa 20-30 km di distanza.

L'eruzione in atto dell'Etna è decisamente ben poca cosa rispetto a quella in atto in Perù, anche se ha generato disagi persino all'aeroporto di Fontanarossa di Catania.

Si parla, a ragione, molto spesso di inquinamento in atmosfera, mentre è abbastanza singolare che non si parli dell'impatto sul meteo delle eruzioni vulcaniche, che da qualche mese sembrano aumentate di frequenza, oltre che di intensità. Tutto ciò mentre stiamo vivendo un Minimo Solare particolarmente importante.

Cosa potrebbe succedere? Difficile dirlo se non è la scienza a pronunciarsi. Noi possiamo solo evidenziare un gran sconquasso nelle condizioni meteo mondiali, ben oltre le previsioni.

