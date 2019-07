METEO previsto per domenica 21 luglio. CALDO in aumento, locali TEMPORALI

Siamo agli inizi di una nuova fase meteo da stabilità e caldo intenso estivo ma al momento l'anticiclone non è ancora così solido e lascia transitare ulteriori modeste infiltrazioni d'aria fresca in quota, che portano locale attività temporalesca diurna ormai sempre più circoscritta.

A risentire di questi disturbi d'instabilità sono principalmente le regioni settentrionali dell'Italia. Adesso però l'anticiclone sta iniziando a rimontare in modo più deciso anche sul Mediterraneo e sull'Italia, consolidando la propria posizione tra Penisola Iberica e Francia Meridionale.

Quello che si avvia a salire in cattedra è nuovamente l'anticiclone africano, che porta con sè aria via via più calda d'estrazione sahariana. Qualche insidia rimarrà dietro l'angolo, in quanto l'anticiclone non sarà ancora così forte da scongiurare lo scoppio di temporali su aree alpine e prealpine, ma a carattere residuo.

Vediamo quindi nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 21 luglio. L'attività temporalesca pomeridiana sarà ancora presente, ma in forma ben più circoscritta su Alpi e Prealpi, lambite da ulteriori interferenze d'aria fresca in quota in transito sul Centro Europa.

Saranno maggiormente coinvolte le aree centro-orientali della cerchia alpina, con episodici sconfinamenti verso le aree pedemontane. Qualche temporale più intenso sarà possibile tra Dolomiti e Carnia, in dissolvimento entro la tarda serata.

Il tempo sarà soleggiato sul resto d'Italia, a parte cumulogenesi perlopiù innocua lungo la dorsale appenninica. Il caldo inizierà ad intensificarsi. In questa fase le temperature risaliranno sopra la norma, specie in Val Padana, zone interne tirreniche e Sardegna, con picchi fino a 34/36 gradi.

