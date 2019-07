METEO WEEKEND, anticiclone africano pronto all'assalto. Le città più calde

L'attuale fase meteo interlocutoria, caratterizzata da scenari non pienamente stabili e temperature nella norma, sta per lasciare spazio ad una nuova invasione dell'anticiclone africano, che si appresta a salire alla ribalta su mezza Europa conquistando in parte anche l'Italia.

Aria sahariana inizierà a salire di latitudine verso la Penisola Iberica, per poi sopraggiungere verso la Francia Meridionale e l'Italia. Inizierà così un nuovo periodo decisamente caldo, non così dissimile come dinamica meteo da quanto avvenuto a fine giugno. Ci attendiamo però picchi di temperature meno estremi.

Già nel weekend il clima comincerà a scaldarsi anche in Italia, con l'anticiclone africano in elevazione dal Marocco per via dell'affondo di una depressione sul Vicino Atlantico. La colonnina di mercurio si porterà oltre la norma, specie in Val Padana, oltre a zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna.

L'Italia si troverà un po' ai confini orientali del cupolone anticiclonico e questo favorirà ancora dei disturbi temporaleschi, soprattutto lungo la cerchia alpina e prealpina. Le temperature già nel weekend saliranno di 3-5 gradi un po' ovunque, specie al Centro-Nord.

Sostanzialmente, il tempo del weekend sarà quindi pienamente estivo e con il sole prevalente un po' ovunque. Il caldo diverrà moderato, specie in Val Padana occidentale, Sardegna, regioni tirreniche e Puglia, con picchi di 34/36 gradi.

Queste le TEMPERATURE MASSIME previste nel capoluoghi italiani per il giorno 21 luglio 2019. Abbiamo indicato le città dove sono previsti almeno 30 gradi.

Caserta 35°C

Benevento, Bologna, Ferrara, Modena, Roma 34°C

Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Mantova, Milano, Monza, Napoli, Padova, Parma, Prato, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Salerno, Torino, Vicenza 33°C

Asti, Bergamo, Brescia, Cesena, Cremona, Latina, Lodi, Novara, Oristano, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Sanluri, Taranto, Vercelli, Verona 32°C

Alessandria, Arezzo, Avellino, Carbonia, Crotone, Lucca, Perugia, Pordenone, Siena, Terni, Treviso, Viterbo 31°C

Andria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Caltanissetta, Como, Cuneo, Grosseto, Iglesias, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Pisa, Rimini, Sassari, Varese 30°C

