Meteo 7 giorni: ESTATE riparte, ma attenzione ai TEMPORALI prima del CALDO

METEO SINO AL 23 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'alta pressione è in rinforzo sull'Italia ed è ormai calato il sipario sulla fase di meteo turbolento dei giorni passati. In questa fase è l'alta pressione delle Azzorre a far sentire i propri effetti verso l'Italia. Come diciamo spesso, l'anticiclone delle Azzorre non è mai associato a condizioni di caldo eccessivo, ma è semmai portatore di quelle tipiche condizioni da tipica estate mediterranea.

Tuttavia, questo anticiclone non è così solido e l'Italia risulta essere ancora alle prese con meteo convalescente. La distensione del campo di alta pressione verso il Mediterraneo non sarà così netta da garantire condizioni di stabilità incontrastata. Qualche insidia rimarrà dietro l'angolo, in quanto stanno sopraggiungendo nuovi spifferi d'aria fresca in quota.

Gli effetti si andranno a percepire soprattutto al Settentrione dell'Italia. Quest'accentuazione dell'instabilità sarà innescata da una depressione tra Islanda e Regno Unito, con fronti in transito sulle nazioni centrali del Continente che lambiranno l'Arco Alpino veicolando quelle modeste infiltrazioni d'aria fresca che saranno alla base del previsto scoppio di temporali.

DAI TEMPORALI AL GRAN CALDO, DAL WEEKEND ANTICICLONE AFRICANO

I disturbi temporaleschi attesi al Nord Italia non si limiteranno a colpire le aree alpine, ma avremo sconfinamenti inevitabili fino in pianura. Pochi gli effetti al Centro-Sud, se non una maggiore attività temporalesca diurna lungo la dorsale appenninica. Attenzione però che la situazione sta di nuovo per cambiare e tornerà presto d'attualità il grande caldo.

Ormai le elaborazioni modellistiche stanno tracciando un'evoluzione via via più definita, verso quello che sarà il ritorno in pompa magna dell'anticiclone africano, dopo il lungo dominio già avuto tra fine giugno e inizio luglio. Dal prossimo weekend anche l'Italia tornerà a sperimentare una fase via via più calda, con l'anticiclone subtropicale che poi invaderà di nuovo mezza Europa.

Per quanto concerne l'Italia, in caso di evoluzione confermata, il caldo più intenso dovrebbe colpire le regioni centro-settentrionali nella prossima settimana. Non possiamo escludere nuovi picchi di 38/40 gradi su alcune aree interne, specie tra Tirreniche e Sardegna, ma l'entità dell'ondata di calore è ancora tutta da definire e si teme possa risultare persistente.

METEO GIOVEDI' 18, QUALCHE TEMPORALE AL NORD ANCHE IN PIANURA

Come evidenziato, l'instabilità figurerà in aumento al Nord, con nuvolosità irregolare in accentuazione fin dal mattino e tendenza dal pomeriggio a temporali più frequenti in sconfinamento dalle Alpi alla Val Padana, specie tra le pianure lombardo-venete ed emiliane. Qualche scroscio di pioggia è atteso anche in Liguria.

Non escludiamo fenomeni anche intensi, ma in rapida attenuazione entro la tarda serata. Il bel tempo sarà invece prevalente al Centro-Sud, a parte momentanei temporali in formazione pomeridiana a macchia di leopardo lungo la dorsale appenninica, fino alla Lucania e alla Calabria a ridosso dei maggiori rilievi. Locali temporali sono attesi anche sull'entroterra sardo.

METEO VERSO WEEKEND ANCORA CON OCCASIONALI TEMPORALI

Poche novità per venerdì, quando ancora avremo un po' di variabilità sul Nord Italia, principalmente sulle zone di montagna con qualche rovescio che potrà sconfinare verso le pianure lombardo-venete. Ulteriori isolati temporali ad evoluzione diurna sono attesi anche sulla dorsale appenninica, in un contesto per il resto dominato dal sole.

Già da sabato l'evoluzione meteo sarà improntata a tempo nel complesso più soleggiato, salvo ulteriori acquazzoni pomeridiani su Alpi, Prealpi ed in sconfinamento alle alte pianure. Il rinforzo dell'anticiclone dovrebbe quasi del tutto inibire la formazione di temporali lungo la dorsale appenninica. Per domenica i temporali saranno di minor rilievo e limitati ad Alpi e Prealpi.

GRADUALE RIALZO DELLE TEMPERATURE, VERSO RITORNO DEL CALDO

Inizialmente ci sarà caldo nei limiti della norma, quindi senza eccessi. Solo dal weekend si andrà verso una fase decisamente più calda in quanto l'anticiclone si avvarrà gradualmente di ingerenze di correnti nord-africane. In questa fase le temperature risaliranno sopra la norma, specie sul Nord Italia, con caldo che salirà prepotentemente alla ribalta all'inizio della nuova settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella prima parte della prossima settimana sarà indiscusso protagonista l'anticiclone di matrice nord-africana, che darà avvio ad una nuova fase progressivamente più calda. Il bel tempo sarà quindi in consolidamento un po' ovunque, ma non escludiamo qualche sporadico temporale di calore, anche perché l'Italia si troverebbe ai confini di questo potente anticiclone caldo.

