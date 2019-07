METEO per domani, giovedì 18. Rischio FORTI TEMPORALI al Nord, i dettagli

Nonostante il rinforzo dell'anticiclone, l'Italia sarà alle prese con meteo ancora convalescente. La distensione del campo di alta pressione verso il Mediterraneo non sarà così netta da garantire condizioni di stabilità incontrastata.

Qualche insidia rimarrà dietro l'angolo, in quanto non mancheranno nuovi spifferi d'aria fresca in quota che arrecheranno disturbo soprattutto al Settentrione, anche se a carattere sporadico e con fenomeni temporaleschi limitati alle ore più calde diurne.

METEO, graduale aumento TEMPERATURE. Rischio CALDO ESTREMO, ecco quando

Quest'accentuazione dell'instabilità sarà innescata da una depressione tra Islanda e Regno Unito, con perturbazioni in transito sulle nazioni centrali del Continente che lambiranno l'Arco Alpino veicolando quelle modeste infiltrazioni d'aria fresca che saranno alla base del previsto scoppio di temporali.

L'attività temporalesca sarà più vivace al Nord, in particolare sulle Alpi ma con sconfinamenti inevitabili e a carattere irregolare fino in pianura. Ecco nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, giovedì 18 luglio.

Meteo torna il sole, ma al Nord Italia altri temporali, CALDO in arrivo

Come evidenziato, l'instabilità figurerà in aumento al Nord, con qualche sporadica pioggia al mattino e temporali più frequenti fino in pianura nelle ore centrali e pomeridiane, specie sulla Val Padana tra le pianure lombardo-venete ed emiliane. Qualche pioggia è attesa anche in Liguria.

Migliora dalla tarda serata, ma non escludiamo fenomeni anche intensi. Il bel tempo sarà invece prevalente al Centro-Sud, a parte qualche scroscio di pioggia in Toscana e momentanei temporali in formazione pomeridiana a macchia di leopardo lungo la dorsale appenninica.

Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado sull'Italia, ma sarà un rialzo relativamente contenuto. In questa fase prevarrà una componente anticiclonica azzorriana, che determina caldo non eccessivo, mentre quella africana si limiterà a lambire solo la Penisola Iberica.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina