Straordinaria ALLERTA METEO in Grecia per temporali violenti

Un'allerta meteo eccezionale è stata diffusa dal Centro meteo europeo per la Grecia, come possiamo vedere dalla cartina, gran parte del territorio in queste ore si trova in una situazione di allerta meteo rossa, per il rischio di temporali di forte intensità oltre che raffiche di vento molto intense.

Discorsi giorni un temporale di eccezionale violenza, aveva interessato la parte nordorientale della Grecia, causando almeno sette vittime, oltre che danni ingentissimi.

La perturbazione che sta raggiungendo in queste ore la Grecia, proviene dal mare Ionio, dopo aver interessato la Sicilia con piogge che a tratti sono state torrenziali.

Di aggiorneremo nelle prossime ore sulle condizioni meteo in Grecia.

Pubblicato da Federico De Michelis

