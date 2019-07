Meteo AGOSTO: tra MOLTO CALDO e TEMPORALI, poi ROTTURA Estate

Abbiamo analizzato le linee di tendenza estese la fine del mese di agosto con l'ausilio del modello matematico europeo. Le proiezioni prospettano la prosecuzione della stagione estiva con temperature, che in una visione d'insieme, dovrebbero mantenersi superiori alle medie tipiche del periodo.

Siamo alla vigilia di una nuova fase che sarà caratterizzata da caldo nordafricano, lo indicano tutti i modelli matematici a medio termine.

METEO, graduale aumento TEMPERATURE. Rischio CALDO ESTREMO, ecco quando

Il centro meteo europeo nelle previsioni meteo climatiche sino alla fine di agosto, indicano che dovremmo avere il dominio, sull'Italia e buona parte delle regioni europee, di un'anomalia derivante dall'alta pressione che si ergerà dal deserto del Sahara verso nord.

La conseguenza dovrebbe essere quella di un lungo periodo di tempo piuttosto stabile, con temperature superiori alla media, intervallate da ondate di caldo.

I modelli matematici a lunghissimo termine, non individuano le singole fasi di caldo eventualmente estremo e periodi temporaleschi o di altre criticità, propongono quelle che possiamo definire esclusivamente linee di tendenza.

Meteo GIUGNO 2019 DA RECORD: è stato il più caldo subito dopo giugno 2003

La nostra attenzione, poi è stata indirizzata soprattutto nel dopo Ferragosto, per individuare potenziali rotture dell'estate. Si tratta di un periodo distante circa un mese da oggi, il quale generalmente mostra repentini cambiamenti del tempo, con un'attenuazione del gran calore di piena estate, e l'avvento di più frequenti temporali sulle regioni settentrionali, ma anche sul Centro Italia.

Non sarebbe una novità: innanzitutto i prossimi 30, sono all'incirca, nella media climatica italiana, i più caldi dell'anno, e con l'aggiunta delle anomalie climatiche costanti del nuovo clima, un ampio periodo con valori sopra media per l'Italia e gran parte d'Europa non sarebbe un evento inedito.

Freddo e neve a quote basse in pieno Luglio: meteo pazzo o no?

Per altro, rammentiamo la tendenza a ondate di calore della durata anche di una settimana, che negli ultimi 20 anni si sono fatte strada, nel dopo Ferragosto, in quel periodo che dovrebbe avere una dimunuzione della temperatura media.

Il modello matematico non ci mostra tracce di quella che possiamo chiamare rottura del bel tempo estivo. Eppure quella che potrebbe essere definita una rottura dell'estate è venuta questi giorni, non era stata prevista neppure dai modelli matematici a ben più breve termine, d'altronde l'hanno individuata meno di una settimana in anticipo, nonostante questa abbia portato un repentino peggioramento sulle regioni settentrionali, poi sulle regioni centrali, specie tirreniche, e poi al Sud e la Sicilia, con precipitazioni anche molto copiose per il Centro-Sud, in quello che il periodo più secco dell'anno.

Meteo delle Estati anni 2000 e l'Anticiclone africano

Tale evento ci deve far riflettere, in quanto seppur di breve durata ha modificato sensibilmente per alcuni giorni le condizioni climatiche in Italia, soprattutto ha generato quella che potrebbe essere definita nel dopo Ferragosto, la rottura dell'estate, ma l'abbiamo tutti definita come STOP estivo. Eppure anche questi eventi meteo fanno parte delle nuove stagioni estive.

La vera rottura d'Estate ormai quasi non si distingue, in quanto le nuove stagioni estive sono calde, ma anche più variabili del passato nel Mediterraneo. Nulla, quasi, è cambiato al Nord Italia, se non una diminuzione dei giorni di pioggia.

Meteo 7 giorni: riecco l'ANTICICLONE, ma torna qualche TEMPORALE al Nord

Noi deduciamo che i modelli matematici a medio e lunghissimo termine potrebbero non individuare la rottura vera e propria dell'estate. Ricordiamo che la rottura dell'estate non significa la fine della stagione, ma un progressivo decadimento soprattutto nelle regioni centrosettentrionali.

Osservando le proiezioni sulle precipitazioni vediamo che la regioni alpina dovrebbe essere interessata da piogge abbondanti, un trend che andrebbe a confermare quello che vorrebbe la stagione, in quanto ricordiamo che l'estate è il periodo più piovoso dell'anno per questa parte d'Europa e d'Italia. Previsione che in grandi linee non è stata rispettata, in quanto l'area alpina, su vasti tratti, ha ricevuto meno pioggia rispetto alla norma.

Meteo al 28 Luglio, CALDO d'Africa, ma anche TEMPORALI

Ciò che possiamo individuare, è che non dovrebbe realizzarsi un precoce lungo stop dell'estate, la bella stagione dovrebbe continuare sino a fine agosto, ovviamente non possiamo conoscere le specifiche delle condizioni meteo che avremo giorno per giorno. Dovremmo avere lunghi periodi caratterizzati da tempo ideale per i vacanzieri.

Eppure abbiamo parecchie remore, infatti ci potrebbero essere vari episodi temporaleschi, che con l'aumento della temperatura potrebbero risultare nuovamente di forte intensità, ed essere accompagnati anche da grandinate. Come abbiamo avuto modo di osservare, i temporali e la grandine non conoscono limitazioni geografiche, ormai si presentano indistintamente intensi da Nord a sud, anche se la frequenza maggiore dovrebbe essere nelle regioni settentrionali per ovvie ragioni stagionali.

Estremizzazione meteo, nuova violenta ondata di caldo verso l'Europa

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

FRESCO e TEMPORALI: appuntamento meteo rimandato a...

- ANCONA

- AOSTA

Troppo poco per impensierire l'Anticiclone africano: meteo ripetitivo

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina