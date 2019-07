Meteo 7 giorni: riecco l'ANTICICLONE, ma torna qualche TEMPORALE al Nord

METEO SINO AL 22 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Si è portato sul Meridione d'Italia il vortice responsabile di meteo turbolento, con un netto calo delle temperature. La definizione di break dell'Estate per questa prima parte di settimana ci sembra appropriata visto che il maltempo ha colpito duro anche al Sud, dove in genere in pieno luglio il bel tempo prevale con totale assenza di precipitazioni.

Il flusso di correnti settentrionali accentua il refrigerio, già notevole per il fatto che la colonnina di mercurio è precipitata fin su valori inferiori a quelli normalmente attesi per la metà di luglio. Il crollo delle temperature è risultato più importante sulle zone maggiormente colpite dai temporali, anche se in tutta Italia caldo ed afa sono stati spazzati completamente via.

L'evoluzione dell'area di bassa pressione è comunque molto rapida, tanto che al Centro-Nord il tempo è già tornato soleggiato con temperature che riprendono a salire. Ma anche al Sud le piogge lasceranno presto spazio al ritorno di un contesto meteo soleggiato, grazie alla spinta da ovest di un campo anticiclonico.

ANTICICLONE CON QUALCHE DISTURBO, POI IN VISTA GRAN CALDO

La parte centrale della settimana vedrà meteo in gran parte stabile, per la parziale espansione di un campo anticiclonico di matrice azzorriana. Non mancheranno però nuovi spifferi d'aria fresca in quota che porteranno qualche nuovo temporale al Centro-Nord, anche se a carattere sporadico specie in montagna e limitato alle ore più calde diurne.

Attenzione però che la situazione sta di nuovo per cambiare e tornerà presto d'attualità il caldo. Ormai le elaborazioni modellistiche stanno tracciando un'evoluzione via via più definita, verso quello che sarà il ritorno in pompa magna dell'anticiclone africano, dopo il lungo dominio già avuto tra fine giugno e inizio luglio.

Dal prossimo weekend anche l'Italia tornerà a sperimentare una fase via via più calda, con l'anticiclone subtropicale che potrebbe di nuovo radicarsi ed insediarsi per lungo tempo sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, dove verranno convogliate correnti di matrice sahariana. Il caldo più forte potrebbe penalizzare le regioni settentrionali.

METEO MERCOLEDI' 17, TANTO SOLE E ISOLATI TEMPORALI SULLE ALPI

Ci aspettiamo una giornata decisamente soleggiata quasi ovunque con il bel tempo che riconquisterà anche l'estremo Sud del Paese, a parte residua variabilità sul nord-est della Sicilia nelle primissime ore mattutine con la possibilità non esclusa di qualche piovasco per gli effetti della circolazione settentrionale al seguito del vortice in allontanamento dal Mar Ionio.

Nuove infiltrazioni d'aria fresca ed instabile in quota, legate alla coda di un fronte freddo in transito sul Centro Europa, punteranno invece il Nord Italia favorendo temporali pomeridiani sulle Alpi e sull'Alto Appennino, in sconfinamento serale sulle alte pianure del Nord-Ovest e fascia prealpina e pedemontana del Triveneto.

METEO GIOVEDI' PIU' INSTABILE, POI TRA SOLE E ACQUAZZONI

Instabilità in ulteriore aumento giovedì al Nord, con qualche sporadica pioggia al mattino e temporali più frequenti fino in pianura nelle ore centrali e pomeridiane, specie sulla Val Padana centro-orientale. Il bel tempo sarà invece prevalente al Centro-Sud, a parte qualche scroscio di pioggia in Toscana.

Bel tempo sul resto del Centro-Sud, a parte momentanei temporali in formazione pomeridiana a macchia di leopardo lungo la dorsale appenninica. Per venerdì l'evoluzione meteo sarà improntata a tempo nel complesso più soleggiato, salvo ulteriori acquazzoni pomeridiani su Alpi, Prealpi ed Appennini.

TEMPERATURE IN RIALZO, MA CALDO SOLO DAL WEEKEND

La colonnina di mercurio risalirà ulteriormente nei valori massimi, con un po' di caldo ma senza eccessi. Avremo valori nella media. Solo dal weekend si andrà verso una fase decisamente più calda in quanto l'anticiclone si avvarrà gradualmente di ingerenze di correnti nord-africane. In questa fase le temperature risaliranno sopra la norma, specie sul Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend si prevede il ritorno dell'anticiclone di matrice nord-africana, che darà avvio ad una nuova fase progressivamente più calda. Il bel tempo sarà quindi in consolidamento, anche se il Nord Italia potrà vedere degli ulteriori disturbi, con ancora vivace attività temporalesca diurna principalmente confinata ai settori alpini.

