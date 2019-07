Meteo Italia: TEMPERATURA in nuovo aumento, poi ONDATA di CALDO, ma con incognite

Meteo Italia: nei prossimi giorni le gradevoli temperature ci lasceranno e l'Italia tornerà in un contesto termico più caldo.

Il clima gradevole di questi giorni caratterizzato da temperature più o meno allineate alla media del periodo dunque, sembra destinato a subire un nuovo cambiamento nei prossimi giorni. Se tutto sarà confermato, molte zone d'Italia saranno destinate a ritornare sotto un'ondata di caldo di origine africana.

Per oggi, in un contesto di clima mite, a tratti caldo, ci sarà maltempo al Sud Italia ed in Sicilia, ma domani il meteo migliorerà. Giovedì aumenterà la possibilità di temporali al Nord Italia, e laddove ci saranno i fenomeni, si avrà un calo temporaneo della temperatura.

Il miglioramento delle condizioni meteo sarà abbastanza netto sull'Italia, verso il finire della settimana, il rischio di temporali si limiterà al Nord Italia, in particolare alle regioni alpine e prealpine.

Da Domenica si attiverà una maggior espansione del caldo africano verso tutto il Centro Nord e con l'inizio della successiva settimana i valori termici dovrebbero salire ulteriormente fino a raggiungere punte nuovamente superiori alla media climatologica.

Pare dunque confermato l'arrivo di una forte ondata di caldo anche se, a tutt'oggi, non si intravede il ripetersi di condizioni di forte eccezionalità come accaduto nel mese di Giugno.

Attendiamo comunque ulteriori conferme in merito anche perché, almeno per ora, i centri di calcolo mondiali non hanno definito l'evoluzione di questo evento meteo.

Nel frattempo, nel Nord Africa sale repentinamente la temperatura, con caldo che raggiunge i 50°C in Algeria.

Ci aggiorneremo con i prossimi appuntamenti.

Pubblicato da Piero Luciani

