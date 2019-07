Meteo 7 giorni: STOP ESTATE con temporali, da Mercoledì torna ANTICICLONE

METEO SINO AL 21 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia risente di una nuova fase di meteo turbolento, con un netto calo delle temperature. Un vortice ciclonico, dopo esservi scavato sul Nord Italia, scivolerà rapidamente lungo il Tirreno accompagnando il fronte perturbato che andrà a portare maltempo verso il Centro-Sud, a suon di temporali anche forti.

Oltre alle precipitazioni, il tracollo termico sta caratterizzando questo avvio di settimana. L'inserimento del vortice sui mari italiani risulta legato all'affondo di una saccatura più pronunciata lungo il bordo orientale di un anticiclone al momento relegato sulle coste atlantiche europee ed incapace di proteggere l'Italia.

Non mancheranno ancora dei contrasti termici energici, favorevoli ad ulteriori temporali anche forti. Il passaggio perturbato sarà comunque molto rapido, tanto che già martedì meteo migliorerà sulle regioni settentrionali e poi quelle centrali. In questa fase avremo l'apice di quella che potremmo definire come piccola crisi d'estate, con temperature che si porteranno sotto la media.

MIGLIORAMENTO METEO, ANTICICLONE MA CON QUALCHE DISTURBO

Le correnti settentrionali accentueranno il refrigerio, già notevole per il fatto che la colonnina di mercurio scenderà fin su valori inferiori a quelli normalmente attesi per la metà di luglio. Come accennato, martedì a subire gli effetti del maltempo a subire le regioni centro-meridionali, sebbene con un miglioramento che si farà rapidamente strada per ampie schiarite da nord.

La definizione di break dell'Estate per questa prima parte di settimana ci sembra appropriata visto che il maltempo coinvolgerà le regioni centrali e anche quelle meridionali, dove è raro che arrivino perturbazioni con precipitazioni temporalesche così organizzate nel cuore dell'estate. In genere, a luglio prevale il bel tempo al Centro-Sud, con pressoché totale assenza di pioggia.

Nella fase centrale della settimana ci sarà un generale miglioramento, per la parziale espansione di un campo anticiclonico di matrice azzorriana. Non mancheranno però strascichi d'instabilità con spifferi d'aria fresca in quota porteranno qualche nuovo temporale al Centro-Nord, anche se a carattere sporadico specie in montagna e limitato alle ore pomeridiane.

METEO MARTEDI' 16 COMPROMESSO SOPRATTUTTO AL SUD ITALIA

L'area di bassa pressione sul Mar Tirreno scivolerà verso sud-est, portandosi entro fine giornata sul Mar Ionio. Il maltempo associato alla depressione si localizzerà verso le regioni meridionali, con piogge e temporali che risulteranno anche di forte intensità prima sul Basso Tirreno e poi sulle aree ioniche della Calabria. Non è escluso il rischio di nubifragi e grandine.

Un netto miglioramento si avrà su regioni centrali e Sardegna, dopo un avvio di giornata variabile. Il sole prevarrà invece al Nord, a parte qualche addensamento in Romagna e poi lungo l'Arco Alpino nelle ore più calde. A fine giornata migliora anche al Sud, con residui rovesci o temporali che indugeranno ancora tra Bassa Calabria e Sicilia tirrenica.

METEO META' SETTIMANA, TORNA PIU' SOLE A PARTE LOCALI ACQUAZZONI

Quella di mercoledì sarà una giornata decisamente soleggiata quasi ovunque con il bel tempo che riconquisterà anche l'estremo Sud del Paese, ma nuove infiltrazioni instabili punteranno il Nord Italia favorendo temporali sulle Alpi e sull'Alto Appennino, in sconfinamento serale sulle alte pianure del Nord-Ovest.

Instabilità in ulteriore aumento giovedì al Nord, con temporali più frequenti fino in pianura nelle ore centrali e pomeridiane, specie sulla Val Padana centro-orientale. Il bel tempo sarà invece prevalente al Centro-Sud, a parte qualche scroscio di pioggia in Toscana e temporali in formazione pomeridiana a macchia di leopardo lungo la dorsale appenninica.

DOPO IL FRESCO, TEMPERATURE IN SALITA

A seguito della sfuriata temporalesca, le temperature risaliranno con il miglioramento, con progressivo ritorno del caldo dopo metà settimana, ma senza eccessi. Avremo valori nella media. Solo dal weekend si andrà verso un ritorno del caldo, in quanto l'anticiclone si avvarrà gradualmente di ingerenze di correnti nord-africane.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana potrebbe tornare ad affacciarsi l'anticiclone di matrice nord-africana, dando avvio ad una nuova fase progressivamente più calda. Il bel tempo sarà quindi in consolidamento, anche se il Nord Italia potrà vedere degli ulteriori disturbi, con ancora vivace attività temporalesca diurna.

