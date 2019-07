Meteo domani, MALTEMPO e GRAN FRESCO verso il Sud Italia. Rischio NUBIFRAGI

Pausa meteo dell'Estate, dopo il lungo periodo di caldo. Un vortice depressionario, colmo d'aria fredda nord-atlantica, si è inserito sull'Italia approfittando dell'assenza dell'anticiclone, al momento relegato molto ad ovest e sbilanciato ad alte latitudini.

Già da qualche giorno manca sulla scena l'anticiclone africano ed ecco perchè l'Italia è finita sotto tiro di flussi d'aria instabile. Oltre alle precipitazioni, il tracollo termico sta caratterizzando questo avvio di settimana.

Meteo ITALIA piogge e temporali frequenti nei prossimi giorni

Dopo aver colpito il Nord, il maltempo si sta trasferendo verso il Centro-Sud, con precipitazioni più organizzate sulle aree tirreniche. L'evolversi del fronte, associato al vortice ciclonico, risulterà rapido con il carico del maltempo diretto verso il Sud.

L'area di bassa pressione sul Mar Tirreno scivolerà verso sud-est, portandosi nel corso di martedì verso il Mar Ionio. Ma vediamo quelli che saranno gli effetti nell'evoluzione meteo prevista per domani, martedì 16 luglio.

Previsioni meteo settimana: ESTATE zoppicante, MALTEMPO

Il maltempo associato alla depressione si localizzerà verso le regioni meridionali, con piogge e temporali a carattere diffuso che risulteranno anche di forte intensità prima sul Basso Tirreno e poi sulle aree ioniche della Calabria. Non è escluso il rischio di nubifragi e grandine.

Un netto miglioramento si avrà su regioni centrali e Sardegna, con schiarite via via più ampie dopo un avvio di giornata variabile. Il sole prevarrà invece al Nord, a parte qualche addensamento in Romagna e poi lungo l'Arco Alpino nelle ore più calde.

A fine giornata migliora anche al Sud, con residui rovesci o temporali che indugeranno ancora tra Bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Le temperature caleranno al Sud, ma saranno in pronta ripresa al Centro-Nord nei valori massimi, specie sulle zone del Nord-Ovest.

Pubblicato da Mauro Meloni

