Meteo in peggioramento, ecco dove colpirà più forte

Il break è servito. L'Estate, dopo aver accelerato fino a qualche giorno fa, sta per concedersi un pit stop. Le condizioni meteo sono già peggiorate in alcune regioni d'Italia, come da previsione sono in atto piogge e temporali sul Nordovest, in Emilia Romagna, in Toscana e nell'alto Lazio.

Seguendo la traiettoria delle precipitazioni pare che il vortice d'aria fresca sia entrando leggermente più a ovest, ma in ogni caso andrà a sviluppare un nucleo di bassa pressione che scivolerà lungo il Tirreno in direzione sudest. Ed è per questo motivo che da giorni vi stiamo dicendo che piogge, temporali, vento e quant'altro avrebbero avuto una maggiore diffusione.

Cosa attenderci, quindi, nelle prossime ore? Beh la situazione è tutt'altro che semplice e dall'esito scontato, come ben sappiamo quando abbiamo a che fare con strutture cicloniche di questo genere - soprattutto nel cuore dell'Estate - l'entità e la distribuzione dei fenomeni può cambiare da un momento all'altro.

Facendo pieno affidamento sui modelli matematici ad alta risoluzione possiamo farci un'idea più precisa di quel che potrebbe succedere nell'arco della giornata. Il nostro modello evidenzia alcune zone d'Italia dove piogge e temporali potrebbero essere più forti, ovvero tra il basso Piemonte e la Liguria sudoccidentale, in Calabria e in Sicilia. Più forti significa che localmente potrebbero scapparci dei nubifragi, occhio anche alle grandinate.

La novità rispetto a qualche giorno fa è che nelle regioni adriatiche, pesantemente colpite dai fenomeni dei giorni scorsi, le piogge potrebbero essere un po' meno intense. Questa, visto quanto successo, è sicuramente una buona notizia. A chi ci domanda se potrebbe accadere qualcosa di simile in altre regioni rispondiamo che al momento non sembrano esserci le condizioni, nel senso che un po' di calore in eccesso è stato smaltito.

Ciò non toglie che nelle aree indicate precedentemente si debba comunque prestare massima attenzione perché comunque siamo pur sempre in Estate e veniamo da un'ondata di caldo. Significa che le sorprese potrebbero essere sempre dietro l'angolo.

Per concludere segnaliamo il robusto calo delle temperature che verrà accompagnato da venti sostenuti settentrionali.

Pubblicato da Ivan Gaddari

