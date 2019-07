Meteo Italia: TEMPERATURE giù nei TEMPORALI, poi CALDO AFRICANO

Meteo Italia: siamo sotto un'area di Bassa Pressione che tra oggi e domani, dal Mar Ligure scivolerà verso sud est, interessando gran parte d'Italia, fin sino la Sicilia, con intenso maltempo.

Un simile evento meteo in pieno Luglio è alquanto raro, e lo annotiamo alle altre numerose anomalie climatiche che viviamo da molto tempo.

Per questi giorni, l'Anticiclone nordafricano se ne rimane a latitudini più meridionali rispetto all'Italia, le temperature si manterranno tutto sommato abbastanza normali per la stagione. Oggi, però, ed in parte domani, con i temporali si avranno delle diminuzioni della temperatura, in specie nei valori massimi.

Insomma, possiamo affermare che la temperatura sia a tratti anche gradevole.

Nei prossimi giorni il quadro termico si manterrà abbastanza statico con valori di temperatura quasi allineati alla media climatologica. Tuttavia, questa fase semi-normale non dovrebbe durare a lungo. All'orizzonte infatti si intravede il ritorno a condizioni meteo di caldo con l'anticiclone africano intenzionato a riportare temperature ben superiori alla media del periodo su gran parte del Paese.

Fino a tutto Giovedì, complice una fase meteo non del tutto stabile, le temperature manterranno connotati molto simili a questi giorni. Da Venerdì invece, ecco che un primo alito africano comincerà ad invadere l'area tirrenica specie le due Isole Maggiori.

Sarà invece a cavallo del prossimo weekend il primo serio cambiamento termico. L'alta pressione nordafricana tornerà ad avvicinarsi al nostro Paese con il suo caldo fastidioso. Investirà l'Italia probabilmente a partire da Domenica per poi estendersi ulteriormente nel corso dei primi giorni della settimana successiva.

Nei primi giorni della prossima settimana, il caldo africano potrebbe invadere l'Italia, ma la parte più intensa, sembra tuttavia rimanere limitata alle zone più a ovest del nostro Paese, anche se negli ultimi aggiornamenti meteo, una marcata calura si potrebbe espandere anche al Nord Italia.

Insomma, il caldo aumenterà su tutta Italia senza comunque raggiungere carattere di forte eccezionalità, ma siamo ancora distanti dal periodo previsionale, e l'esperienza ci insegna, che il meteo estremo è difficilmente prevedibile sul lungo termine.

Per meglio intenderci, il caldo africano costituirà una minaccia, come sovente succede, nella nostra Estate, ciò in assenza dell'alta pressione delle Azzorre, ormai in pianta stabile in pieno Oceano Atlantico.

Qualche spiraglio si osserva per le regioni del Nord Italia, dove potrebbero affluire nuovi impulsi temporaleschi, e dare refrigerio.

Ci aggiorneremo con i prossimi appuntamenti.

Previsioni meteo settimana: ESTATE zoppicante, MALTEMPO

