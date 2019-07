Meteo settimana: OGGI inizia MALISSIMO, seguiranno incertezza ed un drastico cambiamento

Situazione ed evoluzione: per molte regioni d'Italia, la nuova settimana si apre nel peggiore dei modi. Un vortice di bassa pressione sul Mare Ligure, in transizione verso il Mar Tirreno e la Sicilia, condizionerà negativamente il tempo con piogge, temporali e grandine. Anche gran parte della settimana non sarà granché su fronte meteo. Ma vediamo più nel dettaglio come evolverà il meteo di oggi e del resto della settimana.

Condizioni meteo a tratti molto avverse investiranno il Nord Ovest continueranno anche nelle prossime ore, dopo essere iniziate la scorsa notte, con forti piogge e temporali sparsi, anche grandinigeni. Sotto assedio saranno soprattutto la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e gran parte dell'Emilia specie quella occidentale, peggioramento anche in Toscana.

Tendenza meteo lungo termine: caldo estremo? Le possibilità

Nelle Alpi, probabilmente tra i 2000 ed i 2500 metri di quota è attesa neve.

Rapido peggioramento anche sui versanti tirrenici specie su Toscana, nord del Lazio fino alle zone interne del Centro come Umbria e il sud delle Marche. Tra il pomeriggio e la sera peggiorerà anche su Abruzzo, Molise e parte della Puglia. Ma su queste zone il brutto tempo sarà meno importante.

ALLERTA meteo Protezione Civile per OGGI e DOMANI

Piogge, temporali arriveranno in seguito, tra la sera e la notte successiva, su Calabria e gran parte della Sicilia. Peggiorerà anche nella Campania, la Lucania. In serata il quadro meteorologico sarà ampiamente migliorato al Nord e sulla Toscana. Le temperature sono previste in generale calo specie nelle aree colpite dal maltempo.

Dando uno sguardo la resto della settimana, troveremo un Martedì con il brutto tempo residuo concentrato solo al Sud e la Sicilia, mentre altrove la situazione sarà decisamente più tranquilla, con il rischio di temporali pomeridiani nelle aree alpine e prealpine.

Meteo ITALIA Europa: piogge e temporali frequenti nei prossimi giorni

Andrà meglio per tutti Mercoledì in attesa però di un nuovo peggioramento al Nord per Giovedì.

Venerdì si avvicinerà l'alta pressione africana al nostro Paese anche se numerosi temporali pomeridiani saranno ancora in azione sui rilievi alpini e sulle dorsali appenniniche centro settentrionali. Temporali si potranno avere anche nelle aree pedemontane, la Valle Padana settentrionale a nord del Po.

Meteo Estate 2019, TREND forte CALDO e vari STOP per TEMPORALI

I temporali potrebbero assumere localmente forte intensità, ed essere ancora una volta accompagnati dal flagello della grandine.

Nel prossimo weekend, se tutto sarà confermato, avremo pressione atmosferica e caldo in aumento su tutto il Paese specie su Isole Maggiori e Centro Sud.

Meteo 15 giorni, verso fine luglio tra ondate di CALDO e violenti TEMPORALI

Seguiranno approfondimenti nelle prossime ore.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo 7 giorni: escalation di TEMPORALI anche forti, poi ANTICICLONE africano

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

METEO: brusco raffreddamento da Nord a Sud ad inizio settimana

- AOSTA

- BARI

ESTATE KO nel cuore del luglio 2016. NEVE persino in Appennino

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Nuovo meteo d'Estate: il caldo estremo, perché

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

Fenomeni meteo estremi: il prezzo da pagare per le nuove Estati

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina