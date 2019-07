ALLERTA meteo Protezione Civile per OGGI e DOMANI

Un'allerta meteo sino a livello arancione, è stata emessa anche Protezione Civile nazionale per alcune regioni, mentre in altre allerta gialla.

Anche in ambito locale, diverse regioni e aree metropolitane, sino già in allerta per il peggiorare delle condizioni atmosferiche.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Un'ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell'Italia per l'arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalla notte di oggi, domenica 14 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 14 luglio, allerta arancione su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Piemonte e in Liguria, sul restante territorio della Lombardia e in gran parte dell'Abruzzo.

Per la giornata di domani, lunedì 15 luglio, è stata valutata allerta arancione in Liguria, su gran parte della Lombardia e sul settore costiero e le isole della Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla sull'area meridionale della Valle d'Aosta, in Piemonte, sul resto della Lombardia e della Toscana, in Emilia-Romagna, su gran parte dell'Umbria, nel Lazio, in Abruzzo, in Molise, sul settore occidentale della Basilicata, sull'area estrema della Calabria, sulla Puglia garganica e su buona parte della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.

