Meteo Estate 2019, TREND forte CALDO e vari STOP per TEMPORALI

Il meteo d'Estate 2019 appare piuttosto differente rispetto a quanto è stato nel mese di Giugno, infatti la costante situazione di blocco della circolazione atmosferica che ha caratterizzato tutto lo scorso mese, al momento sembra placarsi. Come abbiamo indicato nel bollettino meteo, nel brevissimo termine c'è un peggioramento considerevole delle condizioni atmosferiche, poi durante la settimana tornerà l'alta pressione dal Nordafrica, la quale riporterà la temperatura sopra la norma.

La peculiarità del nuovo clima è l'estremizzazione climatica. Passiamo in tempi molto stretti dal caldo estremo al maltempo con temperature in picchiata verso il basso e viceversa, poi torna il caldo subito imponente. Le vie di mezzo, ovvero la normalità climatica stanno sparendo. D'altronde l'estate italiana dovrebbe essere influenzata dalla anticiclone delle Azzorre, ma di lui non c'era alcuna traccia, se non in pieno oceano Atlantico.

I modelli matematici stagionali indicano un incremento delle anomalie climatiche, con la prospettiva di eccessi meteorologici. In poche parole dovremmo avere svariate ondate di caldo, talune anche molto intense, ma brevi come durata, alternate a brusche fasi temporalesche.

Abbiamo sperimentato in altre stagioni estive condizioni meteo analoghe, dove si alternavano ondate di calore a periodi temporaleschi. Ma le condizioni meteo difficilmente si ripetono, perciò fare paragone con il passato per ottenere previsioni sul futuro non è opportuno.

Anche modelli matematici a più breve termine indicano che il resto del mese di Luglio sarà caratterizzato da situazioni meteo estreme. Infatti dopo l'anticiclone africano, correnti fresche da nord tenderanno a portarsi verso l'Europa centrale, e siccome tali modelli matematici non riescono a individuare l'estremizzazione climatica che stiamo vivendo, si potrebbe ipotizzare un nuovo guasto del tempo a fine mese.

Le proiezioni meteo climatiche per Agosto hanno un affidabilità abbastanza scarsa, ora come ora i modelli matematici indicano temperature mensili superiori alla media, ma con precipitazioni più abbondanti. È abbastanza complesso tracciare quello che potrebbe avvenire il prossimo mese, ma Agosto è un periodo, che soprattutto dopo la metà del mese, diventa marcatamente instabile soprattutto al Nord Italia.

Insomma, un po' tutti avevamo timore che si replicasse un periodo molto caldo come quello di Giugno, con la possibilità di temperature ancor più elevate. Questa prospettiva al momento appare meno credibile, e ce ne auguriamo vivamente, in quanto il mese di Agosto, in coincidenza di ondate di calore estreme come quelle che abbiamo avuto nel mese di Giugno, potrebbe darci record storici di temperatura, con caldo asfissiante che rovinerebbe le vacanze di molti, ma che renderebbe davvero difficile la vita di coloro che resteranno nelle grandi città.

Potremmo dire che quest'anno c'è la scamperemo da altre ondate di calore di entità storica, mentre nei prossimi anni il rischio, secondo gli scienziati, andrà crescendo.

In merito all'Estate 2019, di quel che resta, ovvero circa 45 giorni, di questi circa 30 dovrebbero essere più caldi dell'anno. Orbene, i primi 15 giorni non dovrebbero vedere ondate di calore estremo, mentre la prima quindicina di agosto al momento, obiettivamente, risulta un'incognita, anche se gli indici comportamento del clima sarebbero favorevoli a non avere ondate di calore persistenti.

Meteo Aeronautica 30 giorni: trend sino 11 Agosto

Meteo Italia: acuto MALTEMPO ad occidente, con grandine e temporali

METEO: brusco raffreddamento da Nord a Sud ad inizio settimana

Nuovo meteo d'Estate: il caldo estremo, perché

Fenomeni meteo estremi: il prezzo da pagare per le nuove Estati

