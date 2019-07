Meteo 7 giorni: FRUSTATA DI TEMPORALI sull'Italia, poi ANTICICLONE africano

METEO SINO AL 20 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un nuovo peggioramento meteo irrompe sull'Italia, per l'anticiclone incapace di distendersi sul Mediterraneo. L'assenza di una protezione anticiclonica espone l'Italia ad interferenze instabili, con temporali pur meno violenti di quelli di qualche giorno fa. Un vortice ciclonico, proveniente dall'Europa Settentrionale, si appresta ad attraversare l'Italia e accompagnerà il fronte perturbato.

Meteo PESCARA e Abruzzo: PSICOSI per nuova grandine. I rimedi

L'inserimento del vortice sarà legato all'affondo di una saccatura più pronunciata che peraltro convoglierà il fronte piuttosto attivo, con fenomenologia in rapida estensione verso il Centro-Sud della Penisola. Non mancheranno ancora dei contrasti termici energici, favorevoli ad ulteriori temporali anche forti.

Il passaggio perturbato sarà comunque molto rapido, tanto che già in avvio di settimana il meteo migliorerà sulle regioni settentrionali. L'anticiclone risulterà troppo timido per impedire questa fase turbolenta e avremo l'apice di quella che potremmo definire come piccola crisi d'estate, la prima che si registra da inizio stagione

Meteo Aeronautica 30 giorni: trend sino 11 Agosto

METEO MIGLIORA, ANTICICLONE MA STRASCICHI D'INSTABILITA'

La colonnina di mercurio, per le correnti fresche settentrionali al seguito del fronte temporalesco, scenderanno diffusamente anche al di sotto dei valori normalmente attesi per la metà di luglio. Come accennato, tra lunedì e martedì a subire gli effetti del maltempo a subire le regioni centro-meridionali, sebbene con un miglioramento che si farà rapidamente strada.

Meteo Italia: acuto MALTEMPO ad occidente, con grandine e temporali

Ciò che registreremo in questo inizio settimana sarà un vero e proprio break dell'Estate e non si potrebbe definire altrimenti, visto che il maltempo coinvolgerà le regioni centrali e anche quelle meridionali, dove è raro che arrivino perturbazioni con precipitazioni temporalesche così organizzate nel cuore dell'estate.

Sin verso metà settimana ci sarà spazio per ulteriori strascichi d'instabilità, nonostante la parziale espansione di un campo anticiclonico di matrice azzorriana. Spifferi d'aria fresca in quota porteranno qualche nuovo temporale al Centro-Nord, anche se a carattere sporadico specie in montagna e nelle ore più calde diurne.

METEO: brusco raffreddamento da Nord a Sud ad inizio settimana

METEO AVVIO SETTIMANA COMPROMESSO AL CENTRO-SUD, CON MALTEMPO

Il cavo d'onda attraverserà rapidamente l'Italia lunedì, con il grosso del peggioramento che scivolerà verso le regioni centro-meridionali e contestuale miglioramento invece al Nord con schiarite che si faranno via via più ampie. I fenomeni temporaleschi più intensi coinvolgeranno le regioni tirreniche e le aree interne.

Meteo per domani, lunedì 15. TEMPORALI in rotta sull'Italia, BURRASCA ESTIVA

Pioverà persino su alcune aree delle due Isole Maggiori e questo sarà un evento, considerando che di norma a luglio le precipitazioni statisticamente improbabili. Il passaggio perturbato sarà comunque piuttosto rapido, tanto che già martedì le precipitazioni si localizzeranno al Sud e sulla Sicilia, con coinvolgimento iniziale anche delle regioni del medio versante adriatico.

Nel corso di martedì tendenza a miglioramento, tanto che dalla sera le precipitazioni si attenueranno anche al Sud. Quella di mercoledì sarà una giornata decisamente soleggiata quasi ovunque, ma nuove infiltrazioni instabili punteranno il Nord Italia favorendo temporali sulle Alpi e sull'Alto Appennino, in sconfinamento sulle alte pianure del Nord-Ovest.

Meteo con FORTI TEMPORALI, nubifragi e grandine. Poi CALDO FORTE

ULTERIORE CALO TERMICO AD INIZIO SETTIMANA

L'intrusione del vortice freddo ad inizio settimana porterà una nuova generale flessione delle temperature che dal Nord si estenderà rapidamente al Centro-Sud, con valori anche temporaneamente al di sotto delle medie. Successivamente, le temperature risaliranno con il miglioramento, con progressivo ritorno del caldo dopo metà settimana, ma senza eccessi.

Nuovo meteo d'Estate: il caldo estremo, perché

ULTERIORI TENDENZE METEO

Attorno a metà settimana ci sarà spazio per nuove correnti fresche ed instabili veicolate anche sull'Italia per via del posizionamento anomalo dell'anticiclone delle Azzorre, sbilanciato sul Nord Atlantico. In sostanza avremo instabilità diurna, specie sui rilievi montuosi del Centro-Nord. Solo verso il fine settimana potrebbe tornare ad affacciarsi l'anticiclone di matrice nord-africana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina