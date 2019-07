Meteo PESCARA e Abruzzo: PSICOSI per nuova grandine. I rimedi

Meteo estremo d'Estate. L'altro giorno, la costa d'Abruzzo, e sopratutto la città di Pescara, sono stati colpiti da una grandinata di eccezionale intensità, con chicchi che hanno raggiunto persino i 15 cm di diametro.

Sono molte migliaia le auto danneggiate dalla grandine, con vetri infranti, carrozzeria pesantemente bollata. La grandine ha danneggiato anche numerosi tetti di abitazioni, infranto vetri di case. Inoltre, la città è stata interessata da un'alluvione lampo, con accumuli sino a circa 170 millimetri di pioggia.

Ieri pomeriggio, aree temporalesche hanno vagato in Abruzzo, ed è stata psicosi grandine grossa.

Noi abbiamo una certa esperienza sulla grandine, ed è davvero eccezionale quello che è accaduto come estensione di territorio, anche se nei decenni ci sono vari precedenti. C'è da sottolineare che grandine del genere non è un evento atmosferico comune, perciò la psicosi grandine, anche se giustificata, dovrebbe allentarsi, anche se i rimedi per i danni da grandine sarebbero utili un pò ovunque, anche perché in molte località ci sono stai eventi meteo estremi.

Abbiamo trovato queste foto dalla pagina social di @abruzzesefuorisede da Facebook, dove è presente una raccolta di foto che ha fatto sorridere, anche se riteniamo si debba avere molto rispetto in coloro che hanno vissuto un'esperienza del genere.

La grandine di grosse dimensioni cade ben più spesso di quanto si possa credere, e le notizie non sono presente tutte nei social network.

Pubblicato da Federico De Michelis

