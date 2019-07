Previsioni meteo settimana: ESTATE zoppicante, MALTEMPO

Estate zoppicante: questo è l'aggettivo giusto per descrivere le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Per la prima volta da quando è iniziato il trimestre caldo, le occasioni di piogge e temporali saranno più frequenti rispetto a quelle soleggiate.

In particolare, per il Nord Italia e buona parte delle tirreniche il maltempo sarà diffuso, persistente e ci sarà una gran frescura rispetto ai periodi precedenti.

Piogge previste rispettivamente per il 15-16-19 luglio: settimana di maltempo diffuso per tutta Italia, come non si vedeva da tempo.

Le cartine mostrano ciò: come si può notare, sarà presente un tipo di tempo decisamente instabile e piovoso, come non lo si vedeva praticamente da maggio.

Una fase meteo così è normale in estate?

La risposta è sì e soprattutto ci sono tanti episodi precedenti negli ultimi anni: è vero che il trimestre estivo è quello della stabilità per eccellenza, ma è anche vero che è importante che piova, pertanto avere una settimana con precipitazioni praticamente quotidiane e comunque plausibile per questa stagione, sebbene poco frequente e soprattutto sempre meno frequente rispetto ai decenni passati.

