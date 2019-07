METEO OGGI: forte peggioramento dalla sera al Nord. Ecco le conseguenze

Le iniziali condizioni meteo soleggiate saranno seguite da un repentino cambiamento per l'approssimarsi di un vortice ciclonico dall'Europa Nord-Occidentale. Il cedimento barico determinerà quindi un radicale peggioramento sul Nord Italia.

La facilità con cui il vortice affonderà sul Mediterraneo deriverà dall'assenza di una solida figura anticiclonica. L'Italia è infatti "terra di nessuno", vulnerabile quindi ad assalti d'aria fresca ed instabile provenienti da nord con ripercussioni anche per le temperature.

Meteo con FORTI TEMPORALI, nubifragi e grandine. Poi CALDO FORTE

I temporali, dapprima sull'Arco Alpino, dilagheranno verso le pianure, con particolare riferimento al Nord-Ovest. Temporali e forti acquazzoni entro sera si estenderanno a buona parte del Piemonte e della Lombardia, ma rovesci coinvolgeranno anche la Liguria e l'Emilia Romagna.

Qualche fenomeno, entro la serata, si avrà anche tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio. Le precipitazioni risulteranno invece perlopiù assenti sul Triveneto, dove bisognerà attendere la notte o il mattino successivo per precipitazioni più sostanziose.

Allerta meteo Milano, emessa da organi ufficiali per domenica

Le temperature non subiranno ancora forti variazioni, in attesa del successivo calo termico. Temporanei rialzi della colonnina di mercurio si registreranno al Sud e soprattutto in Sicilia, lambita da una temporanea onda calda prefrontale di natura nord-africana.

Il guasto meteo entrerà nel vivo in avvio di settimana, con il fronte temporalesco che nel corso di lunedì scivolerà rapidamente verso il Centro-Sud, mentre un graduale miglioramento è atteso sulle regioni settentrionali.

Pubblicato da Mauro Meloni

