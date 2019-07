Meteo con FORTI TEMPORALI, nubifragi e grandine. Poi CALDO FORTE

Situazione ed evoluzione: tra oggi e domani, la formazione di un vortice di bassa pressione sul Mar di Ligure, influenzerà negativamente il tempo e le temperature. I valori termici infatti, perderanno qualche grado in questo frangente al Centro Nord attestandosi anche sotto la media climatologica.

In particolare, si avranno riduzione dei valori termici soprattutto in coincidenza dei temporali intensi, i quali potranno anche essere accompagnati da grandine.

Allerta meteo Milano, emessa da organi ufficiali per domenica

Tra Martedì e Giovedì il quadro termico sul nostro Paese dovrebbe mantenere, in una visione d'insieme, comunque connotati abbastanza normali per la stagione con qualche alto e basso dovuto alla forte dinamicità meteorologica, ma in un contesto a tratti anche molto gradevole nonostante un po' di umidità che potrà parzialmente infastidire sulle pianure del Nord e lungo i litorali del Centro.

La situazione meteo potrebbe invece subire un cambiamento via via che ci avvicineremo al successivo fine settimana. Da Venerdì, venti caldi in risalita dal nord Africa cominceranno ad interessare le due Isole Maggiori dove si avvertirà un moderato aumento termico.

Meteo 7 giorni: ondata di TEMPORALI, peggiora Domenica sera al Nord-Ovest

Ma una maggior spinta delle calde correnti africane si potrebbe attivare soprattutto da Domenica quando le temperature faranno registrare un ulteriore e deciso incremento ancora una volta sulla Sardegna, la Sicilia ma anche su gran parte del Centro Sud.

Nel seguito il caldo potrebbe essere nuovamente protagonista su tutto il Centro Sud mentre al Nord, nonostante un deciso aumento termico, la calura risulterà meno importante. Ma non solo, si potrebbero avere altri guasti, con temporali anche intensi.

Improvviso STOP ESTATE in pieno luglio! Eventi meteo che si ripetono

Difficile al momento capire quanto durerà questa nuova fase governata dall'alta pressione africana. Una cosa però è al momento appare abbastanza probabile: la nuova offensiva del grande caldo non sarà cruenta come la precedente di Giugno, senza record della temperatura.

Seguiranno approfondimenti nelle prossime ore.

Meteo d'inizio settimana: Estate kappaò, TEMPORALI e GRANDINE

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina