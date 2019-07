ALLERTA meteo Protezione Civile per OGGI

L'allerta meteo della Protezione Civile nazionale arancione è stata diffusa per oggi per le Marche, l'Abruzzo e la Puglia. Allerta meteo gialla è invece presente in varie altre regioni d'Italia.

In genere si parla di rischio di criticità idraulica, derivante da temporali.

Meteo 7 giorni: ondata di TEMPORALI, peggiora Domenica sera al Nord-Ovest

Intensi temporali sono in atto tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Mentre a macchia di leopardo sono presenti nel Centro e persino al Sud.

In Puglia ci sono stati violenti temporali, in specie nel Gargano. In alcune località sono state avvistate trombe marine. Il temporale che è transitato nel Gargano è stato accompagnato da fortissime raffiche di vento.

Meteo OGGI: nuova escalation forti Temporali e Grandine. Ecco le zone a rischio

Nella spiaggia di Castel Volturno, in Campania, oggi pomeriggio si è formata un'improvvisa tromba marina che si è spostata verso la spiaggia, creando il panico tra i bagnanti.

In queste ore è in transito un fronte temporalesco lungo l'Adriatico.

