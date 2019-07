Meteo 7 giorni: ondata di TEMPORALI, peggiora Domenica sera al Nord-Ovest

METEO SINO AL 19 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia resta in balia di un meteo alquanto capriccioso, a causa di un anticiclone incapace di distendersi sul Mediterraneo. Non c'è pace in questa fase e siamo quindi alle prese con un weekend piuttosto turbolento. L'assenza di una efficace protezione anticiclonica espone l'Italia ad interferenze instabili, con temporali pur meno violenti di quelli di qualche giorno fa.

Oltre alla mancanza dell'anticiclone africano, non vi è traccia nemmeno dell'anticiclone oceanico, decisamente ai margini e sbilanciato verso alte latitudini. L'Italia resta così "terra di nessuno", vulnerabile quindi ad assalti d'aria fresca ed instabile provenienti da nord con ripercussioni anche per le temperature, destinate ad ulteriori lievi flessioni.

Nel corso di domenica assisteremo all'affondo di una saccatura più pronunciata che invierà un impulso frontale più attivo verso la nostra Penisola, la quale verrà attraversata da una nuova tornata di temporali con aria più fresca. Il tempo inizierà a peggiorare ad iniziare dai settori di Nord-Ovest alla fine di domenica.

TEMPORALI NEL METEO D'INIZIO SETTIMANA, ESTATE KO

Un cavo d'onda, con annesso un impulso frontale, attraverserà rapidamente l'Italia in avvio di settimana. Avremo quindi un fronte piuttosto attivo, con fenomenologia in rapida estensione verso il Centro-Sud. Non mancheranno ancora dei contrasti termici energici, favorevoli ad ulteriori temporali di forte intensità.

L'anticiclone risulterà troppo timido per impedire questa fase turbolento e avremo l'apice di quella che potremmo definire come piccola crisi estiva. Le temperature, per le correnti fresche settentrionali al seguito, scenderanno diffusamente anche al di sotto dei valori normalmente attesi per la metà di luglio.

Quello d'inizio settimana sarà un vero e proprio break dell'Estate e non si potrebbe definire altrimenti, visto che il maltempo coinvolgerà le regioni centrali e anche quelle meridionali, dove è raro che arrivino perturbazioni con precipitazioni temporalesche così organizzate nel cuore dell'estate. Sin verso metà settimana ci sarà spazio per ulteriori strascichi d'instabilità.

METEO DOMENICA, PEGGIORA DALLA SERA AL NORD A SUON DI TEMPORALI

In avvio di giornata avremo tempo più clemente ovunque, anche se con qualche disturbo mattutino al Sud e sul medio-basso versante adriatico, pur senza fenomeni di rilievo. Da metà giornata è atteso un aumento delle nubi medio-alte stratiformi al Centro-Nord, a causa dell'addossarsi all'Arco Alpino di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica.

Entro sera peggiora con temporali a partire dalle Alpi. Rapidamente i temporali dilagheranno su parte delle pianure, specie del Nord-Ovest, con fenomeni che potranno risultare anche forti tra Piemonte e Lombardia. In Emilia e parte delle pianure del Triveneto la sferzata temporalesca giungerà nel corso della notte.

METEO PRIMI GIORNI DI SETTIMANA COMPROMESSO AL CENTRO-SUD

Un piccolo vortice ciclonico attraverserà rapidamente l'Italia lunedì, con il grosso del peggioramento che scivolerà verso le regioni centro-meridionali e contestuale miglioramento invece al Nord con schiarite via via più ampie. I fenomeni temporaleschi più intensi coinvolgeranno le regioni tirreniche e le aree interne. Pioverà persino su alcune aree delle due Isole Maggiori.

Il passaggio perturbato sarà comunque piuttosto rapido, tanto che già martedì le precipitazioni si localizzeranno al Sud e sulla Sicilia, con coinvolgimento iniziale anche delle regioni del medio versante adriatico. In giornata tendenza a miglioramento e dalla sera le precipitazioni si attenueranno anche al Sud.

ARIA PIU' FRESCA DAL NORD EUROPA, ULTERIORE CALO TERMICO

Il vortice ciclonico atteso ad inizio settimana porterà una nuova generale flessione delle temperature che dal Nord si estenderà rapidamente al Centro-Sud, con valori anche temporaneamente al di sotto delle medie. Successivamente, le temperature risaliranno con il miglioramento, con progressivo ritorno del caldo dopo metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fin verso metà della settimana ci sarà spazio per nuove correnti fresche ed instabili veicolate anche sull'Italia per via del posizionamento anomalo dell'anticiclone delle Azzorre, sbilanciato sul Nord Atlantico. In sostanza avremo instabilità diurna, specie sui rilievi, ed ancora temperature vicine alle medie del periodo. A seguire potrebbe riaffacciarsi l'anticiclone africano con caldo moderato.

