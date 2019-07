Meteo d'inizio settimana, c'è il rischio di fenomeni violenti

Abbiamo ancora tutti negli occhi le terribili condizioni meteo dei giorni scorsi. Terribili perché sappiamo aver devastato alcune zone d'Italia, in particolare i settori costieri adriatici del Centro Sud. Terribili perché ci danno un'idea di quanto il riscaldamento globale stia diventando un problema al quale si deve porre rimedio il più presto possibile.

Ciò premesso eccoci di nuovo qui, pronti a discutere di un'altra ondata di maltempo stavolta più organizzata e vigorosa. Partiamo però da un dato di fatto: il calore in eccesso è stato in parte dissipato. Dissipato coi temporali grandinigeni dei giorni scorsi, ma sarà bene non abbassare la guardia. Perché carte alla mano tra lunedì e martedì dovremo affrontare il passaggio di un vortice d'aria fresca e l'instabilità che andrà a scatenarsi produrrà precipitazioni localmente violente.

Abbiamo dato un'occhiata ai modelli matematici ad alta risoluzione e sì, non possiamo far altro che confermare il rischio di nubifragi temporaleschi. C'è ancora un po' di incertezza sull'esatta traiettoria della goccia fredda ed è un elemento che farà tutta la differenza di questo mondo. Sia per quanto riguarda le temperature, sia per quanto riguarda entità e distribuzione dei fenomeni.

Pare però che stavolta il peggioramento possa risultare meglio organizzato per un semplice motivo: il passaggio del vortice sul Tirreno e non sull'Adriatico. Si comincerà dal Nord, nella notte di domenica su lunedì. Attenzione perché come detto potrebbero verificarsi locali nubifragi e grandinate.

Poi, nel corso della giornata di lunedì, si dovrebbe proseguire con il Centro Italia ed anche la Sardegna. Come detto si prospettano piogge, temporali e quant'altro sia sul lato tirrenico sia sul lato adriatico. Questa è sicuramente la grande novità rispetto ai precedenti peggioramenti.

In serata il vortice dovrebbe sbarcare al Sud, dirottando i fenomeni in direzione del Mezzogiorno dove potrebbero intrattenersi per gran parte della giornata di martedì. Altrove tempo in miglioramento.

Va detto che oltre alle precipitazioni ci aspettiamo un sensibile abbassamento delle temperature e soffieranno forti venti in progressiva rotazione dai quadranti settentrionali su tutte le regioni.

Pubblicato da Ivan Gaddari

