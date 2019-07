Meteo domenica, forte peggioramento dalla sera al Nord. I dettagli

Non c'è pace per il meteo in questa fase e siamo dinanzi ad un weekend piuttosto turbolento. L'assenza di una efficace protezione anticiclonica espone l'Italia ad interferenze instabili, con temporali localmente ancora forti, ma non estremi come quelli di qualche giorno fa.

Non vi è più traccia dell'anticiclone africano, se non tra estremo Sud e Sicilia. Resta completamente ai margini anche l'anticiclone oceanico e così l'Italia resta "terra di nessuno", vulnerabile quindi ad assalti d'aria fresca ed instabile provenienti da nord.

Meteo weekend: maltempo per diverse regioni

Un impulso instabile sta attualmente penalizzando parte del Centro-Sud, in particolare i versanti adriatici. Non è certo finita qui, in quanto stiamo per assistere all'affondo di una saccatura più pronunciata, che invierà un impulso frontale dal Nord Europa ancora più attivo verso la nostra Penisola, con aria ancor più fresca.

I primi effetti li avremo già nel meteo atteso per domenica, come possiamo vedere meglio nel dettaglio. Il tempo festivo sarà inizialmente più clemente ovunque, anche se con qualche disturbo mattutino al Sud e sul medio-basso versante adriatico, pur senza fenomeni di rilievo.

Meteo inizio settimana: TEMPORALI A TAPPETO sull'Italia. Estate kappaò

Da metà giornata di domenica è atteso un aumento delle nubi medio-alte stratiformi al Centro-Nord, a causa dell'addossarsi all'Arco Alpino di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica. Entro sera peggiora con temporali a partire dalle Alpi.

Rapidamente i temporali dilagheranno su parte delle pianure, specie del Nord-Ovest, con fenomeni che potranno risultare anche forti tra Piemonte e Lombardia. Sarà questo l'avvio di un peggioramento piuttosto energico e rapido, che in avvio di settimana coinvolgerà molte regioni della Penisola.

