Meteo weekend: maltempo per diverse regioni

Il weekend proporrà un meteo piuttosto instabile e temporalesco per molte regioni: un flusso fresco proveniente dai quadranti nord-orientali coinvolgerà il nostro paese con target preferito le centrali adriatiche, comprese quelle zone interessate da fortissimo maltempo alcuni giorni fa.

La novità è che sarà coinvolto in buona parte anche il Sud, con precipitazioni però più marginali in Sicilia ed escluse in Sardegna.

Precipitazioni previste per sabato: piogge e temporali al Centro-Sud, coinvolta marginalmente la Calabria, escluse quasi o del tutto le due Isole Maggiori.

Per quanto riguarda domenica, invece, il meteo sarà sempre instabile ma coinvolgerà di più il Nord Italia, poiché una piccola saccatura in quota (termine tecnico cavo d'onda) farà sì che ci siano le possibilità di formazioni temporalesche anche estese sul Nord Italia, questa volta il maggior obiettivo dovrebbe essere il Nord-Ovest ed in particolare il Piemonte.

Insomma, come si può notare, finalmente un po' di variabilità meteo è presente sul nostro paese, con possibilità di precipitazioni abbastanza distribuite e utili per i nostri terreni.

Focus al Nord: passata temporalesca nella notte tra domenica e lunedì.

L'unica preoccupazione è la presenza di fenomeni meteo estremi, ma questa volta il rischio dovrebbe essere scongiurato, sia perché si parte da una situazione più fresca, sia perché l'atmosfera è molto meno caldo-umida rispetto agli episodi di settimana scorsa, pertanto, essendoci meno carburante, c'è anche meno possibilità dell' innesco di fenomeni temporaleschi estremi, sebbene comunque in questi casi un piccolo rischio locale c'è.

Pubblicato da Davide Santini

