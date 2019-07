Meteo Italia: temperature giù di 10 gradi. Ma il CALDO estremo è dietro l'angolo

Meteo Italia: in un'analisi d'insieme, abbiamo avuto una diminuzione della temperatura di circa 10°C in queste ultime 48 ore. L'intensa fase di maltempo infatti, non ha prodotto solo i devastanti effetti che abbiamo potuto vedere e leggere nelle cronache meteo di questi ultimi giorni, ma è stata alla base anche di un brusco crollo delle temperature avvertito soprattutto al Nord e sui versanti adriatici del Centro.

Ora il quadro termico sembra si sia stabilizzato su gran parte del Paese, mentre solo la Sicilia continua a far registrare caldo superiore alla media, a causa di una più intensa ingerenza dell'Anticiclone africano, ancora presente poco a sud del nostro Paese.

Meteo weekend: TEMPERATURE di nuovo in calo, ma non ovunque

Se tutto sarà confermato, questo contesto climatico ci accompagnerà per tutto il corso del fine settimana, ma probabilmente anche fino ai primi 2-3 giorni della prossima.

Ma allora, quando potrebbe tornare il grande caldo?

Meteo Weekend Italia, con venti freschi dalla Russia. Le Previsioni

L'Anticiclone africano potrebbe restare in una sorta di letargo fino a Giovedì della prossima settimana. Da Venerdì prossimo (ma sarà da confermare), una saccatura in discesa dal Regno Unito verso l'ovest della Spagna, potrebbe richiamare venti molto caldi proprio dal nord Africa rimettendo così in movimento verso il nostro Paese la struttura anticiclonica sub tropicale.

Tuttavia, almeno secondo le ultime elaborazioni, questa nuova ondata di caldo dovrebbe colpire soprattutto il Sud e la Sicilia, mentre un temporaneo e generale aumento termico si attiverà comunque anche sul resto del Paese. Quanto durerà? Presto per dirlo. Per ora accontentiamoci del clima gradevole dei prossimi giorni, in seguito ci occuperemo di capire se il caldo africano riuscirà a conquistare di nuovo l'Italia, mentre le previsioni a lunghissimo termine prospettano il suo ritorno da fine mese, con caldo estremo fin sino e oltre Ferragosto.

Meteo 17 Luglio: nuovi TEMPORALI, Weekend variabile. Poi novità

Ci aggiorneremo con i prossimi appuntamenti.

Meteo al 23 Luglio, altre ondate di TEMPORALI e GRANDINE

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

