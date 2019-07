Meteo settimana prossima: diversamente Estate

Il meteo dei prossimi giorni sarà piuttosto gradevole per tutti: dopo settimane di temperature sopra le righe, talvolta anche straordinariamente talmente alte e fastidiose, finalmente ci sarà un periodo gradevolmente soleggiato o variabile per tutti.

Saranno possibili degli addensamenti cumuliformi o dei locali rovesci per via di un rientro di correnti nord-orientali, in un contesto di temperature tipiche della media o anche un poco al di sotto; solo sulle Isole Maggiori farà un po' più caldo, ma senza [size= 1rem]minimamente[/size][size= 1rem] gli eccessi di questi giorni.[/size]

Tendenza per il 14 luglio.

Nel weekend, la rotazione decisa delle correnti dai quadranti nord-occidentali, garantirà tempo stabile e soleggiato per tutti e soprattutto un caldo secco e gradevole, con massime che potranno tornare sopra i 30 gradi, ma con un tasso di umidità decisamente basso.

Di conseguenza le condizioni meteo saranno perfettamente sopportabili e tipiche dell'estate Mediterraneo.

Nel lungo termine è possibile un aumento delle temperature al Sud a causa del parziale coinvolgimento della nostra penisola di un campo di alta pressione azzorriano, la cui matrice è comunque atlantica e dovrebbe garantire temperature non troppo elevate, mentre al Nord il coinvolgimento sarebbe limitato e saranno possibili sconfinamenti temporaleschi da nord.

Saremo più precisi nei nostri futuri aggiornamenti meteo quotidiani.

Pubblicato da Davide Santini

