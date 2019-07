Meteo al 23 Luglio, altre ondate di TEMPORALI e GRANDINE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 23 LUGLIO

Ahi noi la cronaca meteo è diventata la quotidianità. Prima il caldo, furioso, poi i temporali, devastanti. Purtroppo osservando i modelli matematici di previsione non possiamo darvi buone notizie, o meglio, sarebbero buone notizie se non fosse che al minimo accenno di fresco si scatena il finimondo.

Apocalisse meteo in Adriatico, ma oggi in Romagna si torna alla normalità

Perché dobbiamo parlare di fresco, almeno temporaneamente, dobbiamo parlare di un break consistente che interverrà nei prossimi giorni e che potrebbe avere ripercussioni almeno sino al 20 luglio. Aria fresca, annessa probabilmente a un impulso instabile più organizzato, dovrebbe transitare su parte d'Italia costringendo l'Alta Pressione alla difensiva.

Poi dovremo capire se le difese anticicloniche saranno tali da ricacciare ulteriori tentativi di assalto da varie direzione ma per avere una risposta è ancora prematuro.

Pescara travolta anche dall'alluvione: video meteo

IL METEO A BREVE TERMINE

Il weekend, ormai alle porte, ci consegnerà una nuova ondata di temporali a partire dal Nordest, poi in scivolamento lungo le regioni adriatiche.

Pescara, bombardamento di grandine sulle auto: video meteo

Attenzione, rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri - che passerà sicuramente alla storia della meteorologia italiana - i fenomeni dovrebbe essere meno violenti. Il calore in eccesso è stato probabilmente dissipato coi temporali del 10 luglio, tuttavia in queste situazione è sempre meglio non abbassare troppo la guardia.

A livello termico si starà decisamente meglio perché l'intrusione d'aria fresca sta determinando quel vivace abbassamento delle temperature ampiamente atteso.

Fobia del meteo estremo, siamo sempre più a rischio

SE NE PARLA OVUNQUE

Di quanto avvenuto ieri, lungo la costa adriatica, se ne parla in tutto il mondo. Abbiamo letto notizie in varie lingue che evidenziano come i chicchi di grandine caduti a Pescara e dintorni siano destinati a competere tra i chicchi più grossi in assoluto.

Meteo Italia nell'apocalisse, ne parlano in tutto il Mondo

Stiamo parlando di qualcosa di inimmaginabile anni fa, pensare a certe manifestazioni atmosferiche era lontano anni luce dalle nostre abitudini meteorologiche. Eppure sta succedendo, sta succedendo perché siamo difronte a un'estremizzazione meteo climatica assurda.

ESTATE NORMALE

Allarme meteo climatico, gli italiani hanno paura dell'Estate

Sì, da qui a fine mese probabilmente avremo un po' di sana estate mediterranea. L'Alta Pressione, anche qualora dovesse riuscire a ricucire lo strappo dei prossimi giorni, non sembra avere la forza necessaria per imporsi con cattiveria. Soprattutto non sembra in grado di imporsi con l'aria rovente sahariana dello scorso periodo. Ma anche in questo caso è bene non abbassare la guardia perché molto probabilmente altre importanti fiammate subtropicali le avremo.

IN CONCLUSIONE

METEO WEEKEND, in vista una nuova offensiva instabile con altri TEMPORALI

Insomma, le anomalie abbiamo capito che si pagano a caro prezzo. C'è poco altro da aggiungere, se non che chi si ostina a negare il riscaldamento del nostro clima non ha ancora capito nulla.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

METEO: TORNADO su Milano Marittima, divelti pini secolari. Foto e video

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina