Tendenza meteo medio termine: temperature diminuzione

Giungono buone notizie dal punto di vista meteo: dopo una lunga fase più calda della media, funestata da brevi episodi temporaleschi fin troppo violenti, adesso ci aspetta un periodo di temperature perfettamente in linea con la media, talvolta un po' al di sotto, soprattutto nelle regioni adriatiche.

Carta prevista per il 12 luglio: clima fresco al Nordest, normale altrove, ma ancora un po' caldo sulle due Isole Maggiori.

Questo sarà visto da molti lettori come un fatto indubbiamente positivo, dopo i calori estremi di fine giugno al Nord e quelli recentissimi del Sud e della Sardegna, con minime sui 30 gradi e massime ben oltre i 40.

Il meteo delle nostre latitudini non dovrebbe fornire questo tipo di caldo, anche perché superare i 40 gradi dovrebbe essere un evento rarissimo, mentre negli ultimi decenni è diventato decisamente frequente, anche in più occasioni in uno stesso anno e nella medesima regione.

Anomalie di temperatura rispettivamente per l'11 e il 15 luglio: totale assenza di caldo e anzi, frescura possibile qua e là, a seconda degli episodi temporaleschi.

Adesso il fatto positivo è che per un bel po' di giorni le massime dovrebbero stare attorno a 30 gradi al Nord o appena al di sopra tra 28 e 35 al Centro e al Sud, valori ovviamente pienamente estivi ma senza gli eccessi esorbitanti delle ultime settimane.

